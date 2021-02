Ke Maroko, Anies Baswedan Tawarkan Fasilitas Belajar di Indonesia

Anies Baswedan meluncurkan 'Si Dukun 3 in 1' (Sistem Integrasi Layanan Kependudukan 3 in 1) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Budi Kemuliaan, Jakarta, 2 Februari 2018. Layanan 'Si Dukun 3 in 1' ini sudah beroperasi di sepuluh rumah sakit di Jakarta. Program tersebut merupakan program integrasi anatara 3 instansi di satu tempat yaitu Diskucapapil, BPJS, dan rumah sakit. TEMPO/Ilham Fikri