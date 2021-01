Anies Baswedan Pamer Foto Pengerjaan Konstruksi Pembangunan Kampung Akuarium

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memasang foto pembangunan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara di akun Instagramnya pada Senin, 18 Januari 2021.

"Work on concret poles in the Kampung Akuarium construction project area by workers (Pengerjaan tiang beton di area proyek konstruksi Kampung Akuarium oleh para pekerja)," tulis Anies.

Dalam slide foto yang ada dalam akun Instagram itu tampak para pekerja tengah mengerjakan pembangunan tahap awal Kampung Susun Akuarium. Beberapa alat berat dan pekerja tampak memulai pekerjaan pembangunan kampung yang pernah digusur di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ini.

Kampung Akuarium kembali dibangun dengan konsep Community Action Plan atau pembangunan berbasis komunitas. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman DKI Suharti pembangunan Kampung Susun Akuarium merupakan langkah besar dan terobosan terbaru dalam menyediakan permukiman kepada warga Ibu Kota.

"Sekarang di Kampung Akuarium sudah didirikan koperasi untuk nanti mengelolanya," kata dia pada Oktober 2020.

Dalam diskusi yang disiarkan di akun Youtube Pemprov DKI pada Ahad, 17 Januari 2021, Suharti mengungkapkan pemerintah akan melakukan banyak hal untuk memastikan warga Jakarta mendapat perumahan yang memadai dengan lingkungan yang baik.

Baca juga: Deputi Gubernur DKI Ungkap Program Peningkatan Kualitas Perumahan

Alasannya, kata dia, berdasarkan proyeksi Bappenas dan United Nations Development Programme (UNDP), jumlah warga yang tinggal di Jakarta akan terus meningkat. “Pada 2035 warga Jakarta akan tercatat sebanyak 11,5 juta orang dengan struktur masyarakat yang berubah,” kata dia.

Suharti mengatakan Pemprov DKI memiliki program Kampung Deret yaitu untuk perbaikan kampung. Pemerintah memberi bantuan kepada rumah tangga yang secara sukarela berpartisipasi dalam program tersebut.

Ada pula program Community Action Plan, yang merupakan metode partisipasi, yaitu masyarakat memberikan ide dan desain pembangunan lingkungan perumahan yang mereka inginkan. Salah satu yang dijalankan dalam program ini adalah pembangunan Kampung Akuarium.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan pembangunan Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara harus menjadi contoh penataan kampung di Ibu Kota. Anies menuturkan kampung di Jakarta perlu dijauhkan dari kesan kumuh atau tak bersih. "Karena itu kampung harus terus hidup berkembang, mengikuti kemajuan zaman. Yang harus muncul adalah kampung sehat dan bersih dan yang harus dihilangkan adalah kampung kumuh, yang tidak bersih," jelas Anies