Jawa Barat Coret Pembangunan Jalur Puncak II dari RPJMD Kabupaten Bogor

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 28 Oktober 2020. Pada cuti bersama serta libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW, jalur wisata Puncak Bogor mulai dipadati kendaraan wisatawan, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu jalur atau one way untuk mengurai kepadatan kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya