Polisi Cari Para Pemuda yang Parkour di Jalan Layang Arteri Kemayoran, Sebab..

Jakarta - Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Komisaris Akmal mengatakan pihaknya sampai saat ini masih mencari pemuda yang melakukan aksi lompat bebas alias parkour di jalan layang.

Aksi pemuda itu direkam oleh temannya dan viral di media sosial.

"Itu kejadiannya di jalan alteri arah Benyamin Sueb Kemayoran," ujar Akmal saat dihubungi Tempo, Rabu, 3 Maret 2021.

Akmal menerangkan pihaknya sudah mendapat laporan soal aksi parkour tersebut sekitar tiga pekan yang lalu. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih melakukan patroli untuk mencari pelaku.

Akmal memastikan tindakan berbahaya pemuda itu berbahaya untuk pengendara di jalan tersebut. Sebab, aksi parkour di jalan arteri dapat membuat pengendara motor atau mobil mengerem mendadak hingga terjadi kecelakaan.

"Itu bisa kami kenakan UULAJ dan KUHP, mengganggu ketertiban umum," kata Akmal membeberkan sikap Polda Metro Jaya.

Dalam video parkour yang tersebar, pemuda tersebut terlihat melompat dari jalan layang arteri ke bangunan di sebelahnya. Sebelum melompat, pemuda itu terlebih dahulu mengambil ancang-ancang dari tengah jalan arteri.

Beruntung saat aksi dilakukan tidak ada mobil atau motor yang melintas. Kondisi pemuda di dalam video pun juga nampak kesakitan setelah mendarat di atap gedung dalam posisi pundak yang jatuh lebih dulu.

"We got this, dude, we got did!" teriak teman pemuda yang merekam aksi parkour di jalan layang tersebut.

M JULNIS FIRMANSYAH