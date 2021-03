Transjakarta Raih Penghargaan BUMD Terbaik 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) meraih penghargaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik 2021 yang diselenggarakan oleh majalah Warta Ekonomi. Direktur Eksekutif Transformasi Digital PT Transjakarta Gidionton Saritua mengatakan kategori yang dimenangi adalah Indonesia BUMD Awards 2021 on Leading Digital Innovation Programs to Integrate Transportation System at DKI Jakarta, Java Island Category Transportation.

Gidionton mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras semua pihak dalam menyediakan layanan bagi masyarakat di sektor transportasi. Khususnya, peningkatan kapabilitas platform digital yang kini dinikmati oleh penumpang Transjakarta.

“Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI beserta jajaran dan semua Insan Tije yang menjadikan Transjakarta sebagai moda transportasi kebanggaan warga DKI sampai saat ini,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 5 Maret 2021.

Adapun penghargaan tersebut menurut dia menjadi motivasi bagi Transjakarta untuk meningkatkan layanan dan melakukan transformasi perusahaan serta digital. Adapun penghargaan tersebut dilakukan menggunakan analisis media monitoring melalui analisis konten.

Sistem itu melihat berbagai sentimen positif yang muncul di media arus utama dan media sosial pada bulan Agustus-Desember 2020. Indikator penilaian yang digunakan adalah publikasi, inovasi, dan layanan masyarakat.

Transjakarta, bersama BUMD bidang transportasi lainnya seperti PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT Light Rail Transit (LRT) Jakarta, saat ini tengah berkolaborasi dalam payung PT Jaklingko Indonesia.

Ia mengharapkan dengan kolaborasi itu layanan transportasi dapat terintegrasi secara menyeluruh. “Sehingga memudahkan masyarakat saat berpindah dari satu moda ke moda lain dan Transjakarta dalam posisi siap dari sistem dan teknologi digital yang dibutuhkan di era yang sangat digital saat ini,” ucap Gidionton.