Daftar Baru Nomor Kontak Pengaduan Masyarakat Polres Jakarta Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Polres Jakarta Selatan menyediakan nomor kontak terbaru untuk menerima informasi, melayani laporan atau pengaduan masyarakat.

"Saat ini telah di-update nomor telepon pelayanan yang aktif tahun 2021," kata Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah di Jakarta, Minggu 8 Maret 2021.

Nomor kontak yang disediakan tidak hanya telepon, tapi dilengkapi juga nomor telepon seluler berbasis pesan aplikasi atau WhatsApp.

Adapun nomor kontak layanan masyarakat itu di bawah ini:

1. POLRES JAKARTA SELATAN

No. Hotline : 110

No. Kantor : 021-72796045

No. HP/WA : 0813-1515-0350

2. POLSEK SETIA BUDI

No. Telp : 021-5250072

No. HP/WA : 0877-6969-2000

3. POLSEK KEBAYORAN BARU

No. Telp : 021-739 3234

No. HP/WA : BELUM ADA

4. POLSEK PASAR MINGGU

No. Telp : 021-780 5444

No. HP/WA: 082122134918

5. POLSEK CILANDAK

No. Telp : 021-769 1000

No. HP/WA : 0858-8857-2007

6. POLSEK PANCORAN

No. Telp : TIDAK AKTIF

No. HP/WA : 0877-1350-3340

7. POLSEK TEBET

No. Telp : 021-830 3552

No. HP : 0812-8532-1117

8. POLSEK PESANGGRAHAN

No. Telp : 021-738 86887

No. HP/WA : BELUM ADA

9. POLSEK JAGAKARSA

No. Telp : 021-786 4446

No. HP/WA : BELUM ADA

10. POLSEK MAMPANG PRAPATAN

No. Telp : 021-797 0918

No. HP/WA : 0821-2258-1886



11. POLSEK KEBAYORAN LAMA

No. Telp : 021-739 3090

No. HP/WA : 0877-7103-9897

Daftar baru ini dikeluarkan setelah nomor kontak layanan masyarakat Polres Jakarta Selatan yang lama mengalami gangguan.