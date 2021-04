Libur Panjang, Polisi Berlakukan One Way di Puncak

TEMPO.CO, Bogor – Gelombang kendaraan menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, kembali melonjak pada libur panjang Paskah pekan ini. Kepala Urusan Bina Operasi (KBO) Satlantas Polres Bogor Inspektur Satu Ketut Agoeng Laswarjana mengatakan kondisi jalur Puncak terpantau ramai lancar pada pagi hari, namun pada pukul 15.00 terjadi penumpukan dan antrean kendaraan menuju Puncak.

“Sehingga kami berlakukan sistem satu arah menuju ke bawah, sampai kondusif,” kata Ketut kepada Tempo, Jumat 2 April 2021.

Ketut mengatakan antrean kendaraan itu disebabkan oleh pengunjung yang tiba ke Puncak sejak hari Kamis ditambah dengan pengunjung yang baru datang ke Puncak dan yang pulang pada hari ini.

Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan yang tidak berkesudahan, disiagakan lebih kurang 120 personel Satlantas Polres Bogor dibantu personel Pengendalian Massa (Dalmas) Polres serta instansi terkait. “Total personel yang kita siagakan dan yang diperbantukan ada 300,” ucap Ketut.

Pemberlakuan one way atau sistem satu arah dari Jalur Puncak menuju Jakarta pada libur panjang ini belum bisa dipastikan sampai pukul berapa. Namun, Ketut menyebut pemberlakuan one way melihat situasi dan kondisi jalur Puncak hingga tidak terjadi kepadatan.

Ketut mengatakan untuk hari ini, pemberlakuan sistem satu arah baru diberlakukan sekali pada sore hari. Untuk mengurai kemacetan, Polres Bogor menyebar personelnya ke beberapa titik, mulai simpang Gadog dan beberapa titik jalur alternatif menuju Puncak.

Polres Bogor juga mendukung upaya penyekatan wisatawan menuju kawasan Puncak yang diadakan Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor di simpang Gadog. Pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat rapid antigen diputar balik ke arah tol Jagorawi.

“Selain Antigen, warga juga bisa menunjukkan surat vaksin kedua, maka kami beri lewat,” ucap Ketut.

Volume kendaraan menuju dan dari Puncak pada hari Jumat pukul 6.00-9.00 keluar tol ada 7.828 dan masuk 2.659 kendaraan. Lalu, pukul 09.00-12.00 tercatat keluar 6.985 dan masuk 3.021 kendaraan. Pada pukul 12.00-15.00 kendaran keluar tercatat 5.798 dan masuk 4.038 kendaraan.

Baca juga: Mau ke Puncak Bogor? Tunjukkan Hasil Rapid Test Antigen di 9 Posko

Total kendaraan yang keluar Puncak menuju Jakarta hingga pukul 15.00 Satlantas Polres mencatat ada 20.611 dan yang masuk 9.718 kendaraan dengan total 30.329 kendaraan.

M.A MURTADHO