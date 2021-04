Lagi, Pemerintah DKI Juara Umum Public Relations Indonesia Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta kembali menjadi juara umum (platinum award) kategori pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) dalam kompetisi kehumasan nasional (Public Relations Indonesia Awards/PRIA) 2021. "Penghargaan ini kami persembahkan kepada warga DKI Jakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada kinerja pemerintah dan memberikan dukungannya dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra di Jakarta, Kamis, 8 April 2021.



DPMPTSP DKI Jakarta meraih tujuh kategori penghargaan sehingga memboyong juara umum kategori Pemda pada kompetisi kehumasan nasional 2021.

Penghargaan itu adalah Platinum Awards (Juara Umum) PRIA 2021 Kategori Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten), Pemenang PRIA 2021 Kategori Pemerintah Provinsi Terpopuler di Media Cetak, dan Best Presenter PRIA 2021 Kategori Pemerintah Daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten)-Rinaldi.

Juga penghargaan Gold Winner Kategori Departement PR-Kinerja Penyuluhan Terpadu/Komunikasi Masyarakat Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Gold Winner Sub Kategori Aplikasi-Aplikasi Perizinan Daring, Jakarta Evolution (JakEVO), Gold Winner Sub Kategori Krisis- Penanganan Krisis Perizinan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), serta Gold Winner Sub Kategori Government PR-Kampanye Publik Urus Izin Sendiri #BisaDariRumah.

Benni mengatakan Pemerintah DKI merancang sistem komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19. Pemerintah DKI mengembangkan program komunikasi yang strategis, efektif dan berkelanjutan untuk menyampaikan informasi, kebijakan publik, inovasi, serta pencapaian kinerja agar diketahui masyarakat secara masif.

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Jakarta harus tetap berjalan optimal dan memberikan pelayanan prima."

Akan halnya Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Rinaldi mengatakan berbagai kebijakan dan program Pemerintah DKI serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD) tidak akan berjalan optimal tanpa komunikasi yang berkesinambungan dan masif.