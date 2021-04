Menhub Budi Karya ke LRT Jakarta: Beri Layanan Terbaik ke Warga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap PT LRT Jakarta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan dalam hal pencegahan Covid-19.

"Adaptasi sangat perlu dilakukan, harus terus melakukan terobosan dan lompatan kemajuan sehingga ada inovasi yang dilakukan oleh LRT dan masyarakat sangat membutuhkan hal tersebut’," ujar Menhub dalam webinar bertajuk “Tantangan Integrasi dan Interaksi Transportasi Publik Di Era Post Covid-19” dalam rangka menyambut ulang tahun ke-3 PT LRT Jakarta pada Rabu 14 April 2021.

Direktur Utama PT LRT Jakarta Wijanarko dalam keterangan resminya, Kamis, 15 April 2021, webinar dihadiri oleh 1.000 peserta dari pihak terkait, perwakilan kedutaan negara sahabat serta perwakilan jajaran direksi anak usaha PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.

“Kami mengharapkan semoga program webinar ini dapat memberikan manfaat untuk mendukung kelanjutan sistem terbaik bagi transportasi umum di Jakarta dan bisa memberikan rekomendasi dukungan kepada

pemerintah untuk pengembangan transportasi Indonesia,” kata Wijanarko.

Webinar terbagi atas dua sesi, pertama membahas mengenai "Passenger Build Trust di Era Post Covid-19" atau '"Mengembalikan Kepercayaan Penumpang Terhadap Transportasi Publik".

Sedangkan sesi kedua membahas tema "The Concept Of Physical Integration Of Services And Payment" atau "Konsep Integrasi Fisik Layanan dan Pembayaran".

Sebagai operator transportasi umum di DKI Jakarta, PT LRT Jakarta di ulang tahunnya yang ke-3 berkomitmen untuk menciptakan sistem transportasi perkotaan dengan integrasi yang berkelanjutan.

Salah satu upaya LRT Jakarta untuk memberikan layanan seperti yang diharapkan Budi Karya, yang terintegrasi dan memiliki kemudahan aksesibilitas serta penyediaan konektivitas adalah dengan melalui "sky bridge" dari Stasiun Velodrome menuju Halte Pemuda TransJakarta.

ANTARA

Baca juga : Menhub: Keputusan Larangan Mudik Tahun Ini Sudah Final