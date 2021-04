100 Personel TNI/Polri Kawal Kedatangan Vaksin Covid-19 di Bandara

TEMPO.CO, Tangerang- Sebanyak 100 personel gabungan TNI/Polri mengawal kedatangan tahap 8 vaksin Covid-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Ahad siang 18 April 2021. "Kedatangan batch ke 8 vaksin covid 19 produk Sinovac sebanyak 6 juta dosis dari Cina melalui kargo Bandara Soekarno Hatta," ujar Kapolres Kota Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Besar Adi Ferdian Saputra.

Jutaan dosis vaksin Sinovac datang ke Indonesia menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 891 dengan rute Beijing - Jakarta melalui gudang Rush Handling 530 Kargo Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut Adi Ferdian, Vaksin Sinovac yang datang bentuk bulk RTF ( Ready to Fill ), sebanyak 6 Juta, No Air waybill : 126-99618271 terdiri dari 3 (tiga) envirotainer RAP dan No Airwiybill 126-99618282 terdiri dari 1 (satu) RKN antara lain : RAP 81216PC, RAP 80438PC,RAP 80262PC, RKN 61600PC

Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta vaksin tersebut dibawa menggunakan truk pengangkut vaksin dan menggunakan jalur darat menuju PT. Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Rute darat yang akan dilalui rombongan pengangkut vaksin Covid-19: Kargo Bandara Soekarno Hatta - Tol. Sudiyatmo - Tol. Dalam kota - Cipularang - Pintu Tol Pasteur - Bandung (Bio Farma) / dengan dikawal dari Korps Brimob dan Korlantas Mabes Polri.

JONIANSYAH HARDJONO