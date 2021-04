Ongkos Kirim Rp 35 Ribu untuk Pebelanja di PMT Pasar Minggu

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menggandeng ojek daring (online) dengan promo gratis ongkos kirim (ongkir) Rp 35 ribu untuk berbelanja daring di Pasar Mitra Tani Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selama 17 April-11 Mei 2021. “Maksimal gratis ongkir Rp 35 ribu per orang per hari,” kata Sub Koordinator Kelompok Jaringan Distribusi Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementan Yudhy Harsatriadi Sandyatma di Pasar Mitra Tani (PMT) Pasar Minggu, Jakarta, Kamis, 22 April 2021.

Promo ongkos kirim diberikan untuk minimal belanja Rp 50 ribu per orang per hari dengan kode kupon “grabmart35”. Salah satu tujuannya untuk memberikan kemudahan masyarakat berbelanja khususnya di saat pandemi COVID-19 dan menjelang lebaran. “Kami usahakan pekan depan sudah (kerjasama) dengan provinsi,” kata Yudhy.

Pasar Mitra Tani Pasar Minggu buka mulai pukul 09.00-14.00 WIB setiap Senin-Jumat dan pukul 08.00-14.00 WIB Sabtu-Minggu. Di pasar modern itu terdapat sekitar 35 lapak pedagang termasuk mitra tani dari pedagang hingga distributor langsung.

Kerja sama dengan ojek daring baru dilakukan dengan Grab Indonesia dan rencananya juga menggandeng ojek daring lainnya yang diharapkan terealisasi dalam waktu dekat.

Program ini disosialisasikan melalui media sosial instagram Badan Ketahanan Pangan. Meski begitu, beberapa konsumen yang berbelanja masih banyak yang belum mengetahuinya. “Biasanya saya belanja tiga hari sekali ke pasar, biar tidak sering-sering keluar rumah, kan masih pandemi. Kalau ada promo begitu, lumayan juga nanti dicoba,” kata seorang konsumen PMT Pasar Minggu, Solihah.

Meski ada promo ongkos kirim beberapa warga masih memilih belanja langsung di pasar karena ingin melihat langsung kondisi barang belanjaannya khususnya untuk daging dan sayuran. “Bagus dicoba untuk sembako tidak basah ya misalnya beras atau minyak goreng. Kalau sayuran, saya beli langsung saja,” kata seorang pengunjung, Srianti.

Baca: Pedagang di Pasar Tawarkan Ongkir Gratis Saat Belanja Online

Lihat Juga