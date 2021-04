Bahan Pangan Lebih Murah di Pasar Mitra Tani Pasar Minggu

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian menyatakan Pasar Mitra Tani Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menjual bahan pangan lebih murah dibandingkan harga pasaran. Cabai rawit merah, misalnya, mencapai Rp 45 ribu per kilo atau lebih rendah 23,5 persen dari rata-rata harga pasaran di Ibu Kota. Informasi Pangan Jakarta mencatat per Kamis, 22 April 2021, harga cabai rawit di pasaran Rp 58.862 per kilogram.

"Harga yang lebih rendah itu karena cabai rawit langsung dipasok dari kelompok tani," kata Sub Koordinator Kelompok Jaringan Distribusi Pangan Kementerian Pertanian Yudhy Harsatriadi Sandyatma di PMT Pasar Minggu.

Harga per kilogram cabai rawit merah itu merupakan harga terbaru setelah sebelumnya dijual Rp 32 ribu per kilogram dalam Gelar Pasar Murah pada 31 Maret 2021 dan berakhir 18 April 2021. Berakhirnya pasar murah karena harga di pasaran kini semakin turun seiring panen yang melimpah.

Sebelum pasar murah harga cabai rawit merah di Jakarta pada awal Maret 2021 sempat melonjak tajam hingga menyentuh kisaran Rp 140 ribu per kilogram. Kenaikan harga itu diperkirakan karena sebelumnya sejumlah daerah dilanda cuaca buruk sehingga mempengaruhi kualitas produksi.

Selain harga cabai rawit merah yang masih lebih rendah dari pasaran, sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Mitra Tani Pasar Minggu juga masih terbilang lebih rendah dari rata-rata pasaran memasuki Ramadan.

Harga daging sapi semur, misalnya, dijual Rp 75 ribu per kilogram dibandingkan harga rata-rata pasaran di DKI Jakarta berdasarkan data Informasi Pangan Jakarta mencapai Rp 127.034 per kilogram. Namun, daging sapi yang dijual di PMT Pasar Minggu itu dijual dalam kondisi beku.

Daging beku itu dipasok langsung dari distributor sehingga harganya bisa ditekan Rp 52.034 atau mendekati 41 persen dibandingkan harga rata-rata pasaran.

Harga daging ayam broiler beku yang dijual distributor mencapai Rp 34 ribu per kilogram. Rata-rata di pasaran untuk harga daging ayam broiler/ras sesuai data IPJ mencapai Rp 40.241 per ekor.

Harga bawang merah di PMT Pasar Minggu mencapai Rp 25 ribu per kilogram atau lebih rendah 46,2 persen dibandingkan rata-rata harga pasaran Rp 46.482 per kilogram.

Bawang putih mencapai Rp 20 ribu per kilogram atau lebih rendah 33,8 persen dibandingkan rata-rata harga pasaran mencapai Rp 30.241 per kilogram.

Harga bahan pangan lain juga lebih rendah dari pasaran di antaranya gula pasir dijual Rp 12 ribu per kilogram, minyak goreng per kemasan mencapai Rp 11.500 dan telur ayam ras Rp 23.500 per kilogram.

