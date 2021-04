Kerumunan The Jakmania, Polisi Sudah Periksa 5 Akun Media Sosial

Suporter Persija menyalakan flare saat merayakan kemenangan Persija Jakarta pada laga final Piala Menpora 2021 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin, 26 April 2021. Konvoi suporter Persija The Jakmania di Bundaran HI dan aksi sweeping di Bandung oleh suporter Persib yang menimbulkan kerumunan serta kerugian warga menjadi pertimbangan untuk izin pelaksanaan Liga 1. ANTARA/Ahmad Tri Hawaari

JAKARTA- Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan polisi telah memeriksa empat akun media sosial sebagai saksi kerumunan pendukung Persija Jakarta, The Jakmania, di Bundaran Hotel Indonesia pada Senin, Senin, 26 April 2021. Polisi, kata Yusri, menyelidiki kemungkinan ada ajakan secara masif di dunia maya kepada The Jakmania untuk merayakan kemenangan Persija dalam Piala Menpora di Bundaran HI.

Yusri mengatakan hari ini polisi juga memeriksa seorang pemilik akun lagi sebagai saksi. Pemeriksaan itu berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Yusri masih enggan menyebutkan nama-nama akun media sosial itu. "Arah (pemeriksaannya) sama. Apakah ada aktor utama di balik ini, apakah ada ajakan atau perintah suporter," kata Yusri di kantornya pada Kamis, 29 April 2021.

The Jakmania berkumpul di Bundaran HI pada Senin dinihari lalu. Para pendukung Persija itu berkumpul setelah klub dengan julukan Macan Kemayoran itu menang di Piala Menpora 2021.

Polisi mencokok 65 The Jakmania. Setelah dimintai keterangan, seluruhnya telah diperbolehkan pulang. Kemarin, polisi juga telah meminta klarifikasi dari Presiden Persija Jakarta.