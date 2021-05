Terminal Kampung Rambutan Perkiraan Puncak Mudik Lebaran Besok

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Terminal Kampung Rambutan Made Jony memperkirakan puncak mudik di terminal di kawasan Kampung Rambutan itu bakal terjadi pada Selasa, 4 Mei 2021. "Diperkirakan puncak pemudik dari Terminal Kampung Rambutan besok," kata Made saat dihubungi, Senin, 3 Mei 2021.

Menurut Made, puncak mudik bakal terjadi besok karena mulai 6-17 Mei mendatang, Terminal Kampung Rambutan bakal menghentikan operasional bus antarkota antarprovinsi (AKAP) maupun antarkota dalam provinsi (AKDP).

Jadi, para pemudik bakal memanfaatkan waktu mudik sebelum periode larangan mudik selama dua pekan tersebut. "Penumpang yang keluar kota berdasarkan data kami juga sudah mulai naik sejak tanggal 30 April kemarin," ujarnya.

Made menuturkan jumlah penumpang per hari sejak akhir pekan kemarin telah tembus mencapai 1.200 orang per hari. Padahal sejak awal puasa hingga Kamis pekan kemarin, jumlah penumpang dari terminal bus itu hanya berkisar 400-900 orang per hari.

Pada puncak mudik diperkirakan jumlah penumpang bus AKAP bisa mencapai 2.000 orang per hari. "Namun kami juga tidak terlalu bisa diprediksi untuk puncak mudik sekarang karena masih pandemi. Bisa saja kurang dari itu."

Sebelum pandemi jumlah penumpang di Terminal Kampung Rambutan pada hari biasa mencapai 2.500-3.000 orang per hari. Bahkan puncak mudik lebaran bisa mencapai 10.000-14.000 orang. "Sekarang jumlah pemudik masih jauh dari sebelumnya bahkan dibandingkan hari biasa sebelum pandemi," ucapnya.

