Daging Sapi Rp 130 ribu per Kilogram Menjelang Idul Fitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di Pasar Senen Blok III-IV, Jakarta Pusat, mencapai Rp 130 ribu per kilogram hari ini, Selasa, 4 Mei 2021. "Ada sedikit (kenaikan) tetapi tidak banyak, contoh daging Rp 120 ribu, naik Rp 10 ribu, mungkin menunggu perkembangan pasar lain," kata Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Pusat Iqbal Akbarudin saat meninjau Pasar Senen Blok III-IV guna memastikan ketersediaan dan kelayakan pangan.

Harga bahan pokok lainnya, seperti beras, cabai, hingga daging ayam masih stabil.

Berdasarkan pantauan harga dari situs resmi Info Pangan Jakarta, Selasa, 4 Mei, harga daging sapi has dalam di sejumlah pasar tradisional Jakarta Pusat bervariasi, mulai dari terendah di Pasar Tanah Abang Blok A-G seharga Rp 115 ribu per kilogram, hingga termahal di Pasar Petojo Ilir sebesar Rp 160 ribu per kilogram.

Harga rata-rata daging sapi has dalam di 10 pasar Jakarta Pusat berada di kisaran Rp 122 ribu per kilogram.



Sejumlah stok pangan di DKI Jakarta dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Hari Raya Idul Fitri.

Rinciannya, stok beras April-Mei mencapai 456.716 ton, dengan perkiraan kebutuhan 215.182 ton. Daging sapi mencapai 14.781 ton, daging ayam 54.399 ton, telur ayam 44.818 ton, cabai merah keriting 7.494 ton, rawit merah 5.467 ton, bawang putih 4.114 ton, bawang merah 15.683 ton, gula pasir 17.160 ton dan minyak goreng 39.046 ton.

