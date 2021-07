Harga Daging Sapi di H-5 Idul Adha Justru Turun, Harga Bahan Pokok Lainnya?

TEMPO.CO, Jakarta -Harga rata-rata harian daging sapi has di sejumlah pasar tradisional di Jakarta pada Jumat 16 Juli 2021 ini, atau H-5 Hari Raya Idul Adha, turun hampir Rp 4.000 per kilogram.

Sehingga harga daging sapi saat ini Rp130.806 per kg dibandingkan pada Kamis (15/7) sebesar Rp134.806 per kilogram menjelang Idul Adha.

Berikut rata-rata harga 12 bahan pokok yang terpantau di sejumlah pasar DKI Jakarta berdasarkan Informasi Pangan Jakarta, Jumat:

1. Beras medium: Rp9.670 per kg; beras premium: Rp12.459 per kg (naik Rp259).

2. Gula Pasir: Rp13.843 per kg

3. Minyak goreng: Rp14.870 per kg (naik Rp104)

4. Telur ayam: Rp23.531 per kg (turun Rp77)

5. Daging sapi has: Rp130.806 per kg (turun Rp3.960)

6. Daging ayam ras/broiler: Rp36.843 per ekor (turun Rp542)

7. Cabai merah keriting: Rp31.400 per kg (turun Rp1.044)

8. Cabai merah besar: Rp35.785 per kg (turun Rp98)

9. Cabai rawit merah: Rp66.645 per kg (turun Rp908)

10. Bawang merah: Rp36.562 per kg (turun Rp267)

11. Bawang putih: Rp29.812 per kg (turun Rp542)

12. Tepung terigu: Rp8.187 per kg (naik Rp133).

ADVERTISEMENT

Demikianlah daftar harga pasar 12 bahan pokok di DKI Jakarta 5 hari menjelang Hari Raya Idul Adha.

Baca juga : Jelang Idul Adha, Korlantas Tambah Titik Penyekatan PPKM Darurat

ANTARA