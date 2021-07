Bantuan Sosial Beras Mulai Dibagikan Besok

JAKARTA- Pemerintah DKI Jakarta akan membagikan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) berupa beras besok, Kamis, 29 Juli, sampai 17 Agustus 2021 kepada 1.007.379 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan masing-masing kepala keluarga akan menerima 10 kilogram beras jenis premium.

Bantuan belum dapat disalurkan kepada 99.743 keluarga di antaranya lantaran berpotensi merupakan duplikasi data penerima bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial. "Kami sudah mempunyai data by name by address, yang hari ini disampaikan kepada penyedia, yaitu Pasar Jaya dan Food Station untuk disalurkan ke RW," ujar Premi dalam keterangannya pada Rabu, 28 Juli 2021.

Ketua RW, kata Premi, akan mengecek kembali jumlah dan kondisi paket sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima. Setelah rampung, beras akan disalurkan kepada warga yang sudah terdata.

Beras akan disalurkan kepada 907.616 keluarga yang berada di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 keluarga, Jakarta Utara sebanyak 181.367 keluarga, Jakarta Barat 73.948 keluarga, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 keluarga, Jakarta Timur sebanyak 457.250 keluarga, dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 keluarga.

ADVERTISEMENT

Sebelum penyaluran, baik ketua RT maupun RW sudah mendapat data warganya yang termasuk dalam keluarga penerima manfaat. Mereka diminta untuk menghubungi penerima yang sudah pindah alamat untuk mengambil jatah berasnya. "Jika calon penerima susah dihubungi, perangkat RT dan RW dapat mengembalikan beras kepada Perumda Pasar Jaya atau PT Food Station Tjipinang Jaya," kata Premi.

Penerima Bantuan Sosial Non Tunai dianjurkan agar sudah menerima vaksinasi Covid-19. Jika belum, mereka dapat menerima vaksin di sentra vaksinasi yang paling dekat dengan domisilinya.

Baca: Bantuan Sosial Tunai, Riza Patria: 90 Persen Sudah Disalurkan