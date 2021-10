Aplikasi PeduliLindungi di Bandara Soekarno-Hatta Down, Proses Diganti Manual

TEMPO.CO, Tangerang- Aplikasi Pedulilindungi di Bandara Soekarno-Hatta tak dapat digunakan atau down, Senin 4 Oktober 2021. Dampaknya antrean penumpang yang akan check in ke pesawat cukup panjang.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta PT Angkasa Pura II, Agus Haryadi mengatakan, karena aplikasi Pedulilindungi tidak bisa digunakan, proses keberangkatan penumpang dilakukan secara manual. "Diatur manual," ujarnya saat dihubungi Senin 4 Oktober 2021.

Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno Hatta, M Holik Muwardi mengakui dampak down- nya aplikasi yang beberapa bulan terakhir ini menjadi syarat penumpang pesawat ini terjadi antrean penumpang. "Tapi tidak sampai terjadi penumpukan penumpang, masalah bisa kami atasi dengan cara manual," kata Holik.

Menurut Holik, proses pengambilan data vaksin dan bukti PCR penumpang pesawat dilakukan dengan cara print out. Cara ini cukup memakan waktu jika dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Pedulilindungi yang hanya butuh beberapa detik. "Tapi pada prinsipnya antrean penumpang telah teratasi," kata Holik.

Holik mengakui masalah aplikasi Pedulilindungi yang down, sudah terjadi beberapa kali di Bandara Soekarno-Hatta. Hanya saja, kata Holik, masalah aplikasi Pedulilindungi bukan ranah dan kewenangan PT Angkasa Pura II. "Kami hanya mengatasi dan mencari solusi dari dampak ketika aplikasi itu tidak bisa diakses."

Holik berharap instansi berwenang dapat mengevaluasi dan menyempurnakan aplikasi Pedulilindungi agar tidak kembali down dan proses keberangkatan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta berjalan lancar.

Sejak 1 Agustus 2021, calon penumpang pesawat diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memproses keberangkatan penerbangan.

PeduliLindungi memastikan proses validasi dokumen kesehatan penumpang pesawat di bandara dilakukan secara digital sehingga lebih aman, cepat, mudah dan sangat mendukung protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 847/2021 tentang Digitalisasi Dokumen Kesehatan Bagi Pengguna Transportasi Udara yang Terintegrasi Dengan Aplikasi PeduliLindungi.

Aplikasi PeduliLindungi akan berfungsi sebagai Terminal Access Control, Check-in Counter Access Control, dan Health Validation Process Control.

Adapun manfaat bagi calon penumpang pesawat dengan menggunakan PeduliLindungi ini, yakni proses keberangkatan dapat dilakukan jauh lebih sederhana, meminimalkan kontak fisik, dan menjadi semakin mudah karena tidak harus membawa dokumen kertas hasil tes Covid-19 atau kartu vaksinasi.

Calon penumpang pesawat cukup menunjukkan QR Code yang ada di aplikasi PeduliLindungi di konter check-in Bandara Soekarno-Hatta. Setelah itu, akan ada notifikasi kepada petugas check-in, apakah calon penumpang sudah memenuhi persyaratan dokumen kesehatan atau belum.

Baca juga: Penggunaan PeduliLindungi di Bandara AP II Tembus 1 Juta

JONIANSYAH HARDJONO