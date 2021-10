Aplikasi Jaki Jakarta Smart City Raih Best in Future Innovation di IDC Awards

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi JAKI dari Jakarta Smart City meraih penghargaan Best in Future of Digital Innovaton dari IDC Future Enterprise Awards pada Kamis malam, 7 Oktober 2021. Aplikasi pusat informasi dan layanan masyarakat resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu dinilai sebagai inovasi digital terbaik.



Menurut IDC Indonesia, platform JAKI memiliki pengaruh yang penting dalam menciptakan layanan satu atap bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "JAKI menggabungkan berbagai layanan yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pusat, serta pelaku usaha. Termasuk di dalamnya start-up pada satu platform digital," kata IDC Indonesia dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Aplikasi JAKI memberikan alternatif yang memudahkan masyarakat dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-harinya, khususnya selama pandemi Covid-19.

"Selama pandemi, aplikasi JAKI menggantikan peran interaksi administrasi tatap muka dengan memanfaatkan pelayanan digital di segala bidang yang lekat dengan kehidupan masyarakat Jakarta, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemerintah dan layanan lain," tambah IDC Indonesia.

Dalam pengaplikasiaannya, JAKI memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan oleh warga Jakarta, antara lain sebagai berikut :

1. JakPangan

Di dalamnya terdapat informasi mengenai harga pangan

2. JakCorona

Terdapat informasi seputar Covid-19, penilaian diri, dan kolaborasi sosial berskala besar,

3. Jejak

Berisi informasi mengenai contact tracing dan pemantauan pos pemeriksaan,

4.JakISPU

Pemantaiu kondisi udara di Jakarta,

5. JakSurvei

Platform untuk melakukan survei,

6. JakSekolahmu

Akses pendidikan digital yang dapat digunakan pelajar di Jakarta,

7. JakWarta

Menyuguhkan berita-berita resmi Pemprov DKI Jakarta

8. JakLapor

Dapat digunakan sebagai layanan penanganan pengaduan,

9. JakSiaga

Kontak-kontak yang dapat dihubungi ketika keadaan darurat,

10. JakPantau

Berisi informasi mengenai ketinggian tingkat air, status sungai, dan informasi banjir,

11. JakCo

Aplikasi pemangku kepentingan kolaboratif, dan

12. JakAman

Dapat menghubungkan warga dalam keadaan darurat.

YULIANTI PUTRI ZELITA

