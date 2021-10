Menyeruput Kopi di BSD Akhir Pekan Ini

TEMPO.CO, Jakarta – Kawasan BSD, Tangerang Selatan bisa jadi pilihan tepat untuk mengisi liburan di akhir pekan besok. Ada beberapa tempat kongko yang dapat menjadi pilihan pembaca Tempo:

1. Adara Coffee

Booming kedai kopi saat ini masih terus terjadi, berbagai tempat minum kopi itu tumbuh subur di mana–mana. Salah satu yang bisa dikunjungi saat ke BSD adalah Adara Coffee.

Penampilan dari luar terlihat kecil, tetapi apabila kita memasuki area outdoor, maka akan ditemukan area yang luas memanjang. Adara Coffee cocok buat kalian yang ingin temu kangen dengan teman-teman.

Lokasi : Jl. Ciater Raya No. 41, Ciater, BSD City Kota Tangerang Selatan

Jam operasional : Weekdays – 14.00-22.00 WIB / Weekend – 15.00-22.00 WIB

2. Kedai Kopi Mantap Djiwa

Kedai Kopi Mantap Djiwa memiliki nuansa rumahan, karena coffee shop tersebut sebelumnya merupakan sebuah rumah hunian klasik yang kemudian dirombak. Kedai tersebut memiliki halaman belakang yang cukup luas, saat sore hari pengunjung bisa menikmati angin sejuk karena terdapat pohon rindang.

Lokasi : Jl. Suplir H2 No. 15, Griya Loka BSD, Tangerang Selatan.

Jam operasional : setiap hari pukul 09.00-20.00 WIB

3. Lapan Pagi Coffee & Snack

Bagi kalian yang ingin sarapan sekalian nongkrong di pagi hari, Lapan Pagi Coffe & Snack pilihan yang tepat. Kedai kopi ini memiliki area indoor dan outdoor yang cukup luas, tak hanya itu mereka menyediakan berbagai menu sarapan yang lezat.

Lokasi : Ruko Piazza at The Mozia, Blok E8, No. 18, BSD City, Tangerang Selatan.

Jam operasional : setiap hari pukul 07.00-20.00 WIB.

4. Hygge Signature

Nah tempat nongkrong ini bisa didatangi bersama keluarga karena memiliki area indoor dan outdoor yang luas. Hygge Signature juga tidak kalah hitsnya dari tempat nongkrong yang lain, karena tempatnya yang estetik dan Instagramable.

Lokasi : Upperwest Experience Center, Jl. BSD Raya Barat, CBD 55, Sampora.

Jam operasional : setiap hari 08.00-21.00 WIB.

5. Kopi Kalyan

Ini adalah salah satu kedai kopi yang banyak dikunjungi warga Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Di BSD ini juga menjadi tempat kongko favorit.

Lokasi : Ruko Perkantoran No. 21, Jl. BSD Raya Utama, Pagedangan.

Jam operasional : Senin – Jumat 08.30-21.00 WIB / Sabtu – Minggu 08.00-21.00 WIB

6. Kumulo Creative Compound

Kumulo merupakan sebuah area luas yang terdiri dari tenant-tenant kecil yang menjual produk lokal seperti menjual kerajinan tangan serta skincare. Selain itu ada juga yang menjual minuman, dessert, serta snail spa.

Lokasi : The Breeze BSD City, Unit Lake Level 77A, Sampora.

Jam operasional : Senin – Jumat 10.00-18.00 WIB / Sabtu – Minggu 08.00-20.00 WIB

Enam tempat di BSD tersebut bisa jadi pilihan untuk dikunjungi di akhir pekan ini. Menikmati lokasi yang estetik sambil menyeruput kopi adalah kemewahan sendiri di akhir pekan ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

SYIFA INDRIANI