Soal Reuni 212, Wagub DKI: Di Rumah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria belum memberikan lampu hijau terhadap izin penyelenggaraan Reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2021. Alasannya pandemi Covid-19 masih melanda Jakarta dan potensi penularan masih tinggi.

"Sekalipun vaksinnya sudah tinggi namun kami minta seluruh masyarakat tetap berada di rumah," ujar Riza di Ancol, Jakarta Utara pada Ahad, 7 November 2021.

Riza menjelaskan acara Reuni 212 yang diikuti banyak orang dapat menimbulkan klaster baru. Ia meminta panitia acara tersebut kembali mempertimbangkan rencana reuni tersebut. "Di Jakarta ini, sekali pun sudah memasuki Level 1, kita bersyukur, tapi tidak serta merta kemudian kita bebas melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelum ada pandemi," kata Riza.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Waksejen) PA 212, Novel Bamukmin membeberkan pihaknya akan menggelar Reuni 212 pada 2 Desember 2021 di Monas, Jakarta Pusat. Novel mengklaim Reuni 212 akan diikuti oleh 7 juta massa. "Dari 7 juta orang (akan hadir) karena masa 212 sudah kangen untuk reuni," kata Novel.

Novel mengatakan dalam reuni kali ini, pihaknya bakal menuntut pemerintah Indonesia membebaskan Habib Rizieq Shihab. Selain itu, massa yang mengikuti Reuni 212 mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus pembantaian 6 anggota FPI.

