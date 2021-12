Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Anies: Memberi Rasa Keadilan dan Rasional

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan revisi kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen untuk meemnuhi rasa keadilan.

"Revisi atas kenaikan UMP tersebut untuk memberikan rasa keadilan pada semua," kata Anies usai menghadiri tasyakuran HUT ke-24 Jakmania di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Desember 2021.

Revisi UMP DKI pada 2022 menjadi 4.641.854, menurut Anies memberikan rasa keadilan bagi buruh karena ada pertambahan pendapatan yang rasional. Demikian pula bagi pengusaha dengan pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, kata Anies juga menjadi rasional.

Anies Baswedan merevisi besaran UMP DKI, dari Rp 4.453.935,536 yang hanya naik Rp 37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp 4.641.854. atau naik Rp 225.667. Revisi besaran UMP ini sesuai dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan minimal 5 persen.

Anies menjelaskan, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata kenaikan UMP DKI Jakarta mencapai 8,6 persen. Kemudian, UMP tahun 2022 hanya sebesar 0,85 persen atau sebesar Rp37.749, berdasarkan formula UMP yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Anies formula UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak cocok diterapkan di Jakarta. Karena, jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen.

"Di mana-mana kalau kenaikan UMP di atas inflasi. Maka itu, kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, tidak memberikan rasa keadilan," kata dia.

Adapun revisi kenaikan UMP DKI Jakarta ditetapkan berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen.

Kemudian inflasi diproyeksikan akan terkendali sebesar 3,0 persen atau berada pada rentang 2 hingga 4 persen. Begitu juga kajian Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 4,3 persen.

Anies menjelaskan, keputusan revisi kenaikan UMP DKI menjadi 5,1 persen Rejuga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku kepentingan terkait, serta dengan semangat kehati-hatian di tengah mulai bergeraknya laju ekonomi di Jakarta.

"Dengan kenaikan Rp225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," kata Anies.

Baca juga: Formula Penghitungan di Balik Keputusan Anies Baswedan Revisi Kenaikan UMP DKI