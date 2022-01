Dufan Night Hadir Lagi Jumat-Sabtu Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Taman Impian Jaya Ancol kembali menghadirkan acara spesial malam di arena rekreasi Dunia Fantasi, yakni "Dufan Night" pada Jumat dan Sabtu (7-8 Januari 2022), mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

Kepala Divisi Dunia Fantasi, Reynon Vigor Adi Sukma, mengatakan "Dufan Night" sebelumnya hadir pada Desember 2021. Kini "Dufan Night Ancol" memiliki tema "Berpakaianlah seperti Karakter di Film Favoritmu" atau Dress Up as Your Favourite Movie Character.

“Kami hadirkan kembali Dufan Night dengan tema baru di awal tahun ini, demi menjawab rasa penasaran pengunjung pada Desember lalu yang tidak kebagian tiket. Semoga hadirnya Dufan Night kali ini bisa menjadi awal kegembiraan semua sobat Dufan," ujar Reynon, Rabu, 5 Januari 2022 dikutip dari Antara.

Menurut Reynon, Dufan Night mengoperasikan 25 wahana yang dapat menjadi pengalaman seru pengunjung. Wahana-wahana populer di Dufan seperti, Ontang Anting, Turangga Rangga, Niagara Gara, Bianglala, Baling-Baling, Tornado, serta Kereta Misteri di malam hari.

"Atraksi khusus juga ditampilkan untuk menghibur pengunjung Dufan Night kali ini, seperti Parade Elektrik dan tentunya parade costume player (cosplay).

Bagi pengunjung yang datang dengan mengenakan kostum karakter dari film favorit, memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah Best Costume yaitu berupa tiket Dufan ditambah jalur tanpa antre (Fast Track).

Harga tiket khusus Dufan Night adalah sebesar Rp 200 ribu sudah termasuk dengan tiket individu masuk kawasan wisata Ancol. Tiket hanya dapat dibeli melalui www.ancol.com dan kuotanya terbatas.

Beberapa ketentuan Dufan Night Januari 2022 ini:

Pembelian tiket melalui www.ancol.com

Tiket hanya berlaku pada tanggal kunjungan yang dipilih

Jam operasional pukul 17.00 – 21.00 WIB

Pintu Gerbang Ancol dan Dufan tutup pukul 20.00 WIB

Tiket yang berlaku hanya Tiket Dufan Night

Tidak berlaku untuk tiket Dufan Reguler, Dufan Annual Pass, Dufan Six Months Pass, Kartu VIP dan lainnya.

