Kenaikan Harga Minyak Goreng, Pedagang di Pasar Minggu: Ini Tumben Lama

TEMPO.CO, Jakarta - Para pedagang di Pasar Minggu menyebut lonjakan harga minyak goreng kali ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya.

“Kenaikan harga minyak goreng kali ini tidak seperti kenaikan yang dulu-dulu. Ini tumben lama. Kalo dulu dua bulan pun sudah turun,” kata Tono, seorang pedagang sembako di Pasar Jaya PD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu 19 Januari 2022.

Kenaikan harga minyak goreng pun biasanya tidak terlalu tinggi. "Ini tumben merangkak naik terus sejak November,” kata pedagang berusia 39 tahun itu.

Pedagang lain bernama Ade mengatakan harga minyak goreng belum juga turun hingga hari ini. "Katanya di tempat lain sudah turun tetapi di pasar belum turun,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tempo pada Rabu sore, pukul 17.00 WIB di Pasar Minggu, harga tertinggi minyak goreng kemasan di kisaran Rp 21.000 per liter.

Untuk minyak kemasan dengan harga eceran termurah pun masih di kisaran Rp18.000 per liter. Adapun minyak curah turun dari Rp220.000 per jerigen menjadi 201.000 per jerigen.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengatakan harga minyak goreng akan menjadi satu harga Rp14.000 per liter mulai Rabu, 19 Januari 2022 pukul 00.01 WIB.

Baca juga: 3.000 Liter Minyak Goreng Digelontorkan di Jaksel, Dijual Rp 14.000 per Liter