Anak Nurul Arifin Meninggal Karena Kelelahan Fisik, Tak Tidur Siapkan Wisuda

TEMPO.CO, Jakarta - Maura Magdalia Madyaratri, anak Nurul Arifin menghembuskan nafas terakhir disaat-saat dirinya sedang sibuk mempersiapkan acar wisuda.

Mayong Suryo Laksono, suami Nurul Arifin, menceritakan sebelum putri sulungnya itu menghembuskan nafas terakhirnya, aktifitas terakhirnya sedang menyusun rencana wisuda.

"Karena memang kondisinya lagi drop, dia tidak tidur, lagi ngurusi wisudanya," kata Mayong kepada awak media, Selasa 25 Januari 2022.

Mayong mengatakan, diduga sang putri mengalami kelelahan fisik hingga drop dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 25 Januari 2022 pagi.

"Penyebab sakitnya kan henti jantung, terus tadi kami bawa ke rumah sakit jam 05.00 pagi, dinyatakan meninggal pukul 05.37," kata Mayong.

Mayong mengatakan, sang putri baru saja menyelesaikan studi S2 di Sidney University dan bakal melaksanakan wisuda dalam waktu dekat.

"Bulan depan dia akan wisuda dari Sidney University dia baru selesai S2," kata Mayong Suryo Laksono.

Diberitakan sebelumnya, kabar duka meninggalnya Maura dikabarkan Nurul Arifin melalui akun Instagram pribadinya. Maura meninggal dunia hari ini, Selasa 25 Januari 2022.

“Tuhan telah memanggil anak sulung/kakak kami, Maura Magnalia Madyaratri (27) pada hari ini 25 Januari 2022 pukul 05.37, di Rumah Sakit Puri Cinere, Kota Depok," tulis Nurul pada postingan akun instagramnya @na_nurularifin.

Jenazah Maura disemayamkan dirumah duka di Jalan Ciloto II/25, Puri Cinere, Pangkalan Jati, Kota Depok pada siang ini.

“Misa requiem akan diselenggarakan malam ini pukul 19.00 di kediaman. Rencana pemakaman ke san diego memorial pada tanggal 26 januari 2022 (jadwal menyusul). Kami yang berduka Nurul Arifin, Mayong Suryo Laksono dan Melkior Mirari Manusaktri,” tulisnya.

Selain menyampaikan kabar duka itu, Nurul Arifin, yang kini lama sebagai politisi Golkar itu juga menyampaikan kesedihannya melalui caption dari postingan tersebut. “Dear my princes Maura, just can’t understand, why you gone so soon, i’lll miss you in every second, you are light of my life,” tulis Nurul Arifin. “Gone to soon, my angle Maura, finally you find your peace. Ibu bapak dan Dimel will always miss you.”

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Baca juga: Putri Sulungnya Meninggal, Nurul Arifin: Gone to Soon, My Angle Maura