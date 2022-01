Data Indikator Terbaru Penanganan Covid-19 di DKI, Positivity Rate 10,8 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta memaparkan angka-angka terbaru terkait penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota. Sejumlah indikator menunjukkan tren yang terus menaik.

Angka kasus Covid-19 ini merupakan kondisi yang terjadi pada Rabu, 26 Januari 2022 kemarin. Data-data ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia melalui siaran pers PPID Jakarta.

Kasus aktif Covid-19

Naik 1.886 kasus, sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 14.082 orang yang masih dirawat atau isolasi.

12.483 orang dari jumlah kasus aktif atau 88,6% merupakan transmisi lokal, sedangkan sisanya adalah pelaku perjalanan luar negeri.

Kasus positif baru Covid-19

Ada tambahan 3.509 orang dinyatakan positif Covid-19. 3.325 di antaranya atau 94,8% merupakan transmisi lokal. Total ada 886.999 kasus positif Covid-19 selama pandemi berlangsung di Ibu Kota.

Varian Omicron

Dari 1.922 orang yang terinfeksi, sebanyak 1.309 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 613 lainnya adalah transmisi lokal.

Tes PCR

Sebanyak 27.395 orang dites PCR hari Rabu kemarin untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 3.509 positif dan 23.886 negatif.

Target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

Dalam seminggu terakhir ada 147.491 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 771.228 per sejuta penduduk.

Jumlah orang sembuh dan meninggal

859.305 orang dinyatakan sembuh yang artinya tingkat kesembuhan 96,9%, dan total 13.612 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5%. Sebagai pembanding tingkat kematian Indonesia sebesar 3,4%.

Positivity rate

Persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,4%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 10,8%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Vaksinasi Covid-19



Dosis 1 mencapai 12.113.564 orang (120,1%), dengan proporsi 71% merupakan warga ber-KTP DKI dan 29% warga KTP Non DKI.

Dosis 2 kini mencapai 9.796.371 orang (97,2%), dengan proporsi 72% merupakan warga ber-KTP DKI dan 28% warga KTP Non DKI.

Vaksiinasi Covid-19 Dosis 3 sampai saat ini telah mencapai 406.353 orang.

IQBAL MUHTAROM

