Realisasi Investasi Meningkat, Pemprov DKI Jakarta Terima Peghargaan BKPM

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi kinerja DPMPTSP DKI Jakarta atas capaian realisasi investasi pada 2021.

Dinas Penanaman Modal DKI Jakarta telah membuat terobosan dalam perizinan investasi bagi pengusaha sehingga realisasi investasi pada 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

"DPMPTSP DKI Jakarta mengajak pengusaha bisa mengurus izin sendiri, khusus UMKM tidak perlu pakai biaya. Urus izin sendiri itu mudah," kata Bahlil dalam siaran Youtube Layanan Jakarta, Minggu 20 Februari 2022.

Dalam kegiatan pemberian penghargaan itu, Bahlil mengajak agar DPMPTSP di seluruh Indonesia rajin mendatangi investor. Dengan cara itu, dinas bisa mengetahui dan menangani kendala yang dihadapi para investor.

Bahlil menilai perizinan bagi UMKM sangat penting. Menurut dia, UMKM berkontribusi 60 persen atas Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Jumlah UMKM di Indonesia adalah 64,3 juta atau 99,7 persen dari total populasi usaha.

"Investasi yang diurus jangan hanya yang gede-gede saja. UMKM ini penting, harus kita urus," tambahnya.

Menanggapi penghargaan atas realisasi investasi yang diterima Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyampaikan, Jakarta tidak hanya menjadi ibu kota Negara, tetapi juga Asia Tenggara. Anies menyebut Jakarta kota terbesar di ASEAN sebagai pusat ekonomi dan bisnis. "There is no better time than today to invest in Jakarta, the capital city, not only of Indonesia, but also of ASEAN. Come and grow with Jakarta, Smart city, smart opportunities," kata Anies.

