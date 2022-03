Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Minggu Tembus Rp 17.000 per Liter

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional Jakarta menembus Rp 17 ribu per liter. Angka ini jauh di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter.

Para pedagang di Pasar Jaya PD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih mengalami kelangkaan minyak goreng kemasan. Untuk minyak goreng curah masih tersedia walau harga jual lebih mahal.

“Wah langka banget kalau minyak goreng kemasan, malah kadang-kadang enggak ada barang. Kalau minyak curah masih aman tapi, saya dapatnya mahal. Saya jual Rp 17 ribu per liter,” kata Faiz, seorang pedagang minyak goreng di Pasar Minggu, Senin, 14 Maret 2022.

Namun pedagang di Pasar Kebayoran Lama, Iwan, mengatakan tokonya sulit mendapatkan pasokan minyak goreng naik kemasan maupun curah. "Sekarang saja kosong,” ucap Iwan saat ditemui Tempo.

Para pedagang di pasar tradisional itu mengatakan tetap akan membeli minyak goreng meski harga beli masih tinggi. Jika pasokan minyak goreng kemasan maupun curah sulit didapatkan, mereka hanya bisa pasrah dan terpaksa tidak berjualan.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng per 1 Februari 2022 dengan tiga kategori:

1. Minyak goreng curah Rp 11.500 per liter

2. Minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter

3. Minyak goreng kemasan premium Rp 14 ribu per liter

