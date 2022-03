Penerima Vaksin Primer Moderna hanya Bisa Disuntik Vaksin Booster yang Sama

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan vaksin booster bagi penerima vaksin pertama dan kedua jenis Moderna sudah tersedia. Menurut dia, petugas bakal menyuntikkan vaksin booster 1/2 dosis Moderna sebagai booster atau penguat.

"Untuk penerima vaksin primer Moderna hanya bisa dibooster dengan Moderna juga," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 14 Maret 2022.

Widyastuti menerangkan vaksinasi booster untuk kelompok ini baru tersedia di empat lokasi di Jakarta.

Berikut rincian tempat vaksinasi booster khusus Moderna:

1. RSKD Duren Sawit

Setiap hari kerja jam 08.00 - 13.00 (200 kuota JAKI per hari)

2. RSUD Tarakan

Setiap hari kerja jam 08.00 - 13.00 (200 kuota JAKI per hari)

3. RS St. Carolus Salemba

Senin-Jumat, 21-25 Maret 2022 (1.100 kuota JAKI per hari)

4. Mal Kota Kasablanka

Senin-Jumat, 28 Maret - 1 April 2022 (1.100 kuota JAKI per hari)

Dia mengingatkan pentingnya vaksin dosis ketiga atau booster untuk pengembalian imunitas tubuh dan proteksi klinis yang menurun. Dia berujar, vaksin booster bakal menambah perlindungan terhadap tubuh. Sebab, efektivitas vaksin primer bisa menurun. "Ada kecenderungan penurunan jumlah antibodi tiga bulan pasca vaksinasi," ujarnya.

Baca juga: Dinkes: Minat Masyarakat DKI untuk Vaksin Booster Menurun