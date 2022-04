Tiket Formula E Jakarta Mulai Rp 350 Ribu, Bagaimana Harga di Negara Lain?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara Jakarta E Prix bakal menjual tiket Formula E dengan harga termurah Rp 350 ribu. Sedangkan tiket termahal bakal dijual dengan harga jutaan rupiah.

Ketua Organizing Committee Formula E Ahmad Sahroni mengatakan, jumlah tiket yang akan dijual sebanyak 50 ribu lembar. Angka ini masih di bawah target yang sempat diungkap sebelumnya, yaitu 90 ribu tiket, namun lebih tinggi dari jumlah yang dikabarkan hanya 10 ribu tiket saja.

“Jadi sudah disepakati bahwa tiket Formula E akan berjumlah minimal 50 ribu, dengan rentang harga 350.000 sampai jutaan rupiah. Penjualan akan mulai dilakukan pada Mei,” kata Ahmad Sahroni, dalam keterangan tertulis, 4 April 2022.

Ia mengatakan 50 ribu seat akan disebar dengan kelas beragam dengan harga berbeda tergantung kelasnya. Selain itu, perhelatan nanti bukan hanya balapan, tetapi juga digelar ajang hiburan untuk para penonton dan pengunjung. Sahroni pun menyebut acara bakal digelar meriah. Sebab, mereka juga akan menggelar konser musik dari grup band dan musikus ternama.

Lalu bagaimana perbandingannya dengan harga tiket Formula E di negara tuan rumah lainnya?

Roma E-Prix

Formula E di jalan-jalan Kota Italia akan digelar dua race atau R4 dan R5 pada 9-10 April 2022. Ini adalah kedelapan kalinya musim balap mobil listrik dunia itu mengaspal di Circuito Cittadino dell'Eur, jalan permukiman di jantung Ibu Kota Italia, Roma.

“Balapan season 8 di ibu kota Italia akan lebih besar dari sebelumnya, dengan persaingan di jalan-jalan Roma. Saksikan 22 mobil dan pembalap berjuang untuk menang di jalanan tak kenal ampun di jantung bersejarah Italia dalam dua ronde, menurut deskripsi Rome E Prix, seperti dikutip dari situs ABB FIA Formula E World, 1 April 2022.

Perihal tiket, penyelenggara 2022 Rome E Prix membagi dua paket, yakni bisa memesan per tanggal 9 atau 10 April atau membeli tiket dua tanggal dalam satu paket. Berikut rincian harga paket per tanggal pada setiap kategori dengan nilai konversi ke rupiah per 1 April 2022:

Premium Experience: 132 euro atau Rp 2 juta

A- Gold: 102 euro atau Rp 1,6 juta

A- Silver: 72 euro atau Rp 1,1 juta

B- Gold 82: euro atau Rp 1,3 juta

Green Arena: 29 euro atau Rp 460 ribu

Kemudian untuk paket dua hari rinciannya sebagai berikut:

Premium Experience: 183 euro atau Rp 2,9 juta

Gold: 141 euro atau Rp 2,2 juta

Silver: 99 euro atau Rp 1,5 juta

Tribuna B1: 113 euro atau Rp 1,8 juta

Green Arena: 39 euro atau Rp 620 ribu

