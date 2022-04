Usai Pertandingan, Penonton IYC di JIS Diminta Ikut Operasi Semut

TEMPO.CO, Jakarta - Penonton International Youth Championsip 2021 di Jakarta International Stadium (JIS) diminta ikut Operasi Semut usai pertandingan selesai. Juru Bicara Jakarta Sadar Sampah Dudit Noor mengatakan kegiatan memungut sampah di sekitar tribun penonton dan stadion itu merupakan gerakan edukasi menjaga kebersihan.

Selain penonton, Operasi Semut di JIS juga dilakukan oleh pasukan Jakarta Sadar Sampah bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kegiatan ini akan dilakukan selama International Youth Championship (IYC) 2021 digelar pada 13-19 April 2022.

"Kami mengapresiasi penonton teladan yang ikut bekerja sama," kata Dudit dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad 17 April 2022.

Dudit berharap pemungutan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang ini akan mengurangi sampah di landfill atau tempat penimbunan sampah seperti di Bantargebang.

Operasi Semut ini berjalan melalui format kolaborasi Jakarta Sadar Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup DKI dengan perbandingan 1:100 penonton tiap sesi.



Pasukan gabungan Operasi Semut di JIS ini bertugas dalam 2 shift , yaitu pukul 14.30 hingga 00.59. Kegiatan itu dimotori anak muda di sekitar JIS, yaitu Anak Kampung Sini (Akamsi), Satpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tanjung Priok dan pesepeda B2W Jakut. Mereka mendapat dukungan dari konsultan perencana JIS yaitu PT Jakarta Konsultindo (Jakkon).

"JIS meraih predikat green building grade platinum yang bisa menjadi spirit bagi penonton untuk memastikan area sekitar kursinya bersih saat ditinggalkan," ujarnya.

Selama IYC 2021, penonton ditempatkan di Tribun Barat yang berkapasitas 3.540 kursi, namun jumlah penonton dibatasi 2.500 orang setiap pertandingan.

Hari pertama IYC pada 13 April lalu, antara Atletico Madrid U-18 vs Bali United U-18 dan Indonesia All Stars U-20 vs FC Barcelona U-18, terkumpul 115 kilogram sampah dari lokasi tribun dan concourse. Sebanyak 95 persen sampah itu adalah jenis daur ulang dan 5 persen sampah residu.

Pada 15 April, gerakan Operasi Semut mengumpulkan 5,62 kilogram sampah. Sebanyak 303,92 kg sampah daur ulang dan 91,7 kg residu seperti sachet, sedotan, hingga puntung rokok.



Pada Ahad petang , sampah terkumpul 13,3 kg, yang terdiri dari 2,9 kg residu dan 10,4 kg daur ulang. "Diperkirakan usai laga malam antara Atletico Madrid U-18 vs Indonesia All Stars U-20, sampah para penonton bisa di atas 300 kilogram," kata Dudit.

Seluruh sampah yang terkumpul di JIS akan dibawa ke sejumlah lokasi, yakni TPS-3R Tanjung Priok, Bank Sampah di sekitar Papanggo dan Jakarta Waste Solution.

Baca juga: Ada Rasisme dan Seksisme di JIS, IYC Akan Usir Penonton dan Stop Pertandingan