Pesinetron Iqlima Kim Mengaku Dapat Pelecehan Seksual dari Hotman Paris

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang aktris sinetron, Iqlima Kim, mengaku mengalami pelecehan seksual dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya dan meminta bertemu dengan Hotman Paris untuk menyelesaikan dugaan pelecehan ini.

Dalam konferensi persnya, Razman memberi waktu sepekan kepada Hotman Paris agar menemuinya. Jika tidak ia akan membuat laporan polisi. "Saya minta dengan tegas, Hotman Paris temui saya temui saya 7x24 jam. Jika tidak, maka persoalan ini akan disampaikan kepada media dan ke ranah hukum secara terang benderang," ungkap Razman di Kantor Ran Law Firm, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 29 April 2022.

Razman membantah tuduhan Iqlima Kim ini untuk mencari popularitas dan mendompleng nama besar Hotman Paris Hutapea. Menurut Razman, Iqlima bukan artis abal-abal. "Saya sampaikan, ini tidak ada conflict of interest terhadap Hotman Paris Hutapea,” ucap dia.

Selain itu, Razman menganggap Hotman Paris hanya orang biasa sehingga tidak tepat jika Iqlima disebut ingin mencari popularitas. "Hotman bukan orang besar, biasa-biasa saja. Ini pure penanganan hukum, tetapi di luar penanganan hukum, saya akan menjaga harkat dan martabat Iqlima Kim,” ungkap Razman.

Razman menjelaskan dugaan pelecehan terjadi pada Februari 2022 lalu. Kliennya mengalami pelecehan berupa verbal maupun non verbal.

Razman menceritakan bahwa pelecehan seksual secara non verbal dilakukan dalam mobil lexus milik Hotman. Menurut dia, Iqlima selaku mantan asisten pribadi (aspri) Hotman dipaksa untuk memenuhi hasratnya.

"Kehadiran Iqlima di sini dan saya adalah sebagai jawaban, bahwa aspri-aspri yang diumumkan oleh Hotman mendapat perlakuan yang tidak wajar, tidak pantas, tidak patut, tidak elok dan patut diduga keras telah melakukan pelecehan seksual terhadap Iqlima Kim," kata dia.

Selain Iqlima, Razman mengklaim sudah mempunyai nama asisten pribadi Hotman Paris lainnya yang diduga mengalami kekerasan seksual.

Razman berujar bentuk kekerasan sekseual itu pernah tersebar di media sosial milik Hotman, tetapi kini sudah dihapus. Ia mengklaim telah menyimpan salinannya.

"Hotman telah meenghapus beberapa posting-an atau chating-an dan itu tidak bisa saudara hilangkan. Karena ada rangkaian posting-an yang lain, yang satu rangkaian peristiwa. Saudara menyuruh melakukan untuk kepentingan saudara, memuaskan birahi saudara, mengajak seseorang melakukan tindakan itu, adalah pelanggaran hukum," ungkap Razman.

Melalui kiriman video di akun Instagram, Hotman Paris membantah melakukan pelecehan seksual. “Hotman sepintar ini, sesukses ini, begitu banyak cewek yang mau, tidak mungkin melakukan pelecehan seksual,” katanya.

