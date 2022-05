Jalur Puncak Macet Parah, Polisi Berlakukan One Way Lebih Awal Kamis Pagi

TEMPO.CO, Bogor - Polres Bogor akan menerapkan kebijakan sistem satu arah atau one way untuk arus lalu lintas di Jalur Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor pada hari ini.

"Rencananya untuk rekayasa lalu lintas berupa satu arah atau one way lebih awal mulai besok pukul 07.00," kata Kapolres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanudin pada Rabu, 4 Mei 2022.

Dia mengatakan, sistem one way yang diberlakukan mulai Kamis pagi, pukul 07.00, diprioritaskan bagi kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak.

"Sedangkan untuk one way dari arah sebaliknya atau prioritas kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta akan diberlakukan pukul 13.30 siang," kata dia.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor, Ajun Komisaris Dicky Anggi Pranata mengatakan, Kawasan Puncak Bogor masih akan menjadi tempat tujuan wisata untuk liburan dan berpotensi terjadi kemacetan.

"Besok one way, diprediksi arus kendaraan masih cukup tinggi, besok pagi pukul 07.00 WIB sudah menerapkan one way arah atas atau Puncak," kata Dicky di Simpang Gadog, Rabu petang.

Arus lalu lintas pada Rabu malam di kawasan Puncak, hingga pukul 22.00 malam, Polres Bogor masih memberlakukan one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak masih dipadati ribuan kendaraan.

Adapun titik kemacetan yang terjadi di beberapa titik yakni tempat wisata Cimory Riverside, Pasar Cisarua, Rest Area Gunung Mas, dan dua titik di area Cianjur yakni persimpangan Hanjawar, terakhir di Pasar Cipanas.

Polisi menerapkan one way di Jalur Puncak secara situasional melihat kepadatan arus kendaraan dari ke dua arah. "Arah bawah sejak pukul 13.30, dan sudah dilakukan dua kali, pagi untuk narik arus kendaraan, dan pada pukul 14.00 WIB ke arah bawah untuk pengurasan," katanya.

M SIDIK PERMANA

