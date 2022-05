Arus Balik, Kapolri: Ada 549 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta Lewat Tol

TEMPO.CO, Jakarta - Volume kendaraan pada masa arus balik mulai mengalami peningkatan pada Jumat, 6 Mei 2022. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, saat ini ada sekitar 549.000 kendaraan telah datang ke Jakarta dan sekitarnya.

Kapolri menyampaikan bahwa jumlah tersebut sepertiga dari jumlah total keseluruhan pemudik yang akan pulang ke Jakarta. Arus balik lebaran diperkirakan akan mengalami puncaknya pada Sabtu dan Ahad (6 dan 7 Mei 2022).

"Data yang ada sampai saat ini kurang lebih ada 549.000 kendaraan yang melintas ke Jakarta. Jadi masih ada 1,7 juta kendaraan yang akan mendatangi Jakarta melalui Jalan Tol, dan kurang lebih 480.833 lainnya melalui jalur arteri," kata Listyo Sigit saat konferensi pers di Posko Terpadu KM 3+500 Tol Jakarta-Cikampek, pada Jumat, 6 Mei 2022.

Kapolri juga menyampaikan bahwa akan ada penerapan one way untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Diketahui sejak pukul 14.00 WIB siang tadi telah diberlakukan sistem satu arah mulai dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga ke KM 47 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Jakarta.

"Proses perjalanan one way dari pukul 14.00 WIB, kita lihat kepala one way (kendaraan pertama) sudah masuk di KM 70 sekitar 3-4 jam yang lalu," ujar Listyo Sigit.

Sementara untuk rekayasa lalu lintas contraflow, Listyo menyampaikan bahwa di KM 47 sampai KM 28 Tol Japek juga diberlakukan sejak siang hari tadi.

"Kami lihat seluruh perjalanan lancar dan kenapa dari pukul 14.00 WIB dilaksanakan one way? Karena dari parameter dan indikator yang ada angka kepadatan sudah mulai meningkat di atas 3.700. Bahkan, selang 2 jam di atas 5.000, maka one way dilakukan," kata Listyo Sigit.

Kapolri juga menyampaikan bahwa apabila nanti ditemui ada kepadatan arus lalu lintas saat penerapan one way, maka pihaknya akan melanjutkan penerapan one way hingga ke KM 3+500 atau gerbang tol Halim.

"Kami terus mengikuti perkembangan arus yang ada. Kalau dalam perkembangan kepadatan mau diurai, maka akan kami tarik ekor one way di GT Semanggi," kata Kapolri.

