Arus Balik, Jasa Marga Berlakukan Sistem One Way dari Kalikangkung hingga Halim

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan sistem satu arah atau oneway dari jalan tol Semarang-Batang hingga Halim, Jakarta Timur untuk mengantisipasi kemacetan di puncak arus balik mudik lebaran 2022.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan, rekayasa lalu lintas ini berlaku sejak pukul 07.00 WIB. "Atas diskresi kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Mei 2022.

Sistem satu arah berlaku mulai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Semarang-Batang. Kendaraan dapat melintas satu arah sampai KM 03+500 Gerbang Tol Halim Utama.

Jasa Marga, Heru berujar, mengimbau pengendara berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas. Lalu pengendara perlu mengikuti arahan petugas.

Berbagai rekayasa lalu lintas di jalan tol berlaku sejak kemarin. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi memprediksi kebijakan one way pada arus balik Lebaran 1443 Hijriah bakal berjalan selama 24 jam hingga 8 Mei 2022.

Ia mengatakan langkah ini diambil lantaran rasio kendaraan pada arus balik Lebaran 2022 berada di atas angka satu. “Kita akan lihat perkembangan volume kendaraan dari Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Cikarang Utama. Apabila tidak memungkinkan kita akan perpanjang,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Mei 2022.

LANI DIANA | MUTIA YUANTISYA

