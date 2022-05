One Way Tol Jakarta-Cikampek Berdampak pada Pengalihan Arus di 3 Titik Ini

Sistem one way atau satu arah arus balik di Tol Jatibening dari Cikampek menuju Gate Tol Halim, Jakarta, tampak lancar pada Sabtu pagi, 7 Mei 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan pengalihan lalu lintas di tiga lokasi. Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Plaza Tol Cililitan Irra Susiyanti menyebut pengalihan tersebut merupakan dampak dari sistem satu arah atau one way ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 03+500 .

"Atas diskresi kepolisian dilakukan rekayasa yaitu pengalihan lalu lintas di Simpang Susun (SS) Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2, dan SS Cikunir arah Cikampek," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Mei 2022.

Berikut pengalihan lalu lintasnya:

1. SS Cawang

Jasa Marga menutup tiga titik jalan menuju Tol Jakarta-Cikampek sejak hari ini pukul 00.15 WIB.

Pertama, KM 00+400 B Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit (dari Semanggi arah Cawang/Cikampek).

Kedua, KM 00+200 B Ruas Tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Penutupan jalan berlaku dari Tanjung Priok arah Cawang atau Cikampek.

Ketiga, on ramp UKI dari arteri Cawang atau UKI arah Cikampek via Tol.

Irra menerangkan, pengendara yang melaju di jalan tol arah Semanggi atau Cawang menuju Cikampek bakal dialihkan ke ke arah Cawang-Tanjung Priok-Pluit (CMNP) dan Jagorawi.

"Sedangkan, pengguna jalan tol dari arah Jatinegara atau Rawamangun dialihkan ke arah Cawang-Tomang-Pluit dan ke arah Jagorawi," jelas dia.

2. Ruas JORR E menuju ke Cikampek

Pada ruas ini akan ditutup tiga titik. Pertama, penutupan Gerbang Tol Kalimalang 2. Lalu lintas kendaraan yang akan masuk GT Kalimalang 2 Ruas Tol JORR arah Cikampek ditutul pukul 07.15 WIB. Pengguna jalan yang akan menuju Cikampek dialihkan melalui jalan arteri Kalimalang.

Kedua, penutupan Ramp KM 45+200 A SS Cikunir (dari Jati Asih arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan ke arah Rorotan atau Tanjung Priok.

Ketiga, penutupan Ramp KM 46+200 B SS Cikunir (dari Rorotan arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan menerus ke arah Jatiasih atau Taman Mini.

Menurut Irra, GT Cikunir 1 yang semula melayani transaksi jalan tol dari arah Cawang akan digunakan untuk pembayaran tol Ruas JORR arah Rorotan maupun Jatiasih.

"Untuk mendukung one way (Tol Jakarta-Cikampek) ini diberlakukan rekayasa pada GT Cikunir 1," ucap dia.

Sistem Satu Arah dari Kalikangkung hingga Halim

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan sistem satu arah atau one way dari jalan tol Semarang-Batang hingga Halim, Jakarta Timur untuk mengantisipasi kemacetan di puncak arus balik mudik lebaran 2022.

Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan, rekayasa lalu lintas ini berlaku sejak pukul 07.00 WIB. "Atas diskresi kepolisian, Jasa Marga mendukung pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Mei 2022.

Sistem satu arah berlaku mulai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Semarang-Batang. Kendaraan dapat melintas satu arah sampai KM 03+500 Gerbang Tol Halim Utama.

Jasa Marga, Heru berujar, mengimbau pengendara berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas. Lalu pengendara perlu mengikuti arahan petugas.

Berbagai rekayasa lalu lintas di jalan tol berlaku sejak kemarin. Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi memprediksi kebijakan one way pada arus balik Lebaran 1443 Hijriah bakal berjalan selama 24 jam hingga 8 Mei 2022.

Ia mengatakan langkah ini diambil lantaran rasio kendaraan pada arus balik Lebaran 2022 berada di atas angka satu. “Kita akan lihat perkembangan volume kendaraan dari Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Cikarang Utama. Apabila tidak memungkinkan kita akan perpanjang,” kata Firman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Mei 2022.

LANI DIANA | MUTIA YUANTISYA

Baca juga: Sistem Satu Arah, Jalur Jakarta Menuju Puncak Ditutup Hingga Pukul 12.00