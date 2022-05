Efek One Way, Cikampek-Halim Bisa Ditempuh 40 Menit

Sistem one way atau satu arah arus balik di Tol Jatibening dari Cikampek menuju Gate Tol Halim, Jakarta, tampak lancar pada Sabtu pagi, 7 Mei 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan lalu lintas satu arah atau one way dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke KM 3+500 Tol Halim untuk mencegah kemacetan saat arus balik lebaran telah dilakukan sejak pukul 07.00 WIB Sabtu pagi 7 Mei 2022 ini. Polisi mengklaim bahwa kondisi lalu lintas di sepanjang lokasi one way itu masih lancar.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo mengatakan kondisi arus lalu lintas one way dari Km 47 Tol Japek ke KM 3+500 Tol Halim pagi ini masih normal. Tidak ada kepadatan lalu lintas yang terjadi di sepanjang lokasi.

"Untuk kepala dari one way saat ini sudah masuk ke KM 3+500. Dari KM 47 ke 3+500 dibutuhkan waktu 40 menit," kata Sambodo dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu, 7 Mei 2022.

Sambodo menyebut bahwa kepadatan memang terjadi ketika kendaraan memasuki KM 3+500. Namun, panjang antrean masih sekitar 50 meter dan bisa segera diurai. "Kondisi cukup lancar terkendali. Antrean 50 meter ke belakang," tutur Sambodo.

Kebijakan one way dari KM 47 Tol Japek ke Km 3+500 Tol Halim pagi ini telah dimulai pukul 07.00 WIB. Kebijakan itu merupakan lanjutan dari sistem serupa di KM 414 Tol Kalikangkung hingga KM 47 Tol Japek yang telah berlangsung dari Jumat 6 Mei 2022 kemarin sekitar pukul 14.00 WIB hingga tengah malam tadi.

Sistem One Way Berdampak di Tiga Titik

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan pengalihan lalu lintas di tiga lokasi. Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Plaza Tol Cililitan Irra Susiyanti menyebut pengalihan tersebut merupakan dampak dari sistem satu arah atau one way ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 03+500 .

"Atas diskresi kepolisian dilakukan rekayasa yaitu pengalihan lalu lintas di Simpang Susun (SS) Cawang, Gerbang Tol (GT) Kalimalang 2, dan SS Cikunir arah Cikampek," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 7 Mei 2022.

Berikut pengalihan lalu lintasnya:

1. SS Cawang

Jasa Marga menutup tiga titik jalan menuju Tol Jakarta-Cikampek sejak hari ini pukul 00.15 WIB.

Pertama, KM 00+400 B Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit (dari Semanggi arah Cawang/Cikampek).

Kedua, KM 00+200 B Ruas Tol Cawang-Tanjung Priok-Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Penutupan jalan berlaku dari Tanjung Priok arah Cawang atau Cikampek.

Ketiga, on ramp UKI dari arteri Cawang atau UKI arah Cikampek via Tol.

Irra menerangkan, pengendara yang melaju di jalan tol arah Semanggi atau Cawang menuju Cikampek bakal dialihkan ke ke arah Cawang-Tanjung Priok-Pluit (CMNP) dan Jagorawi.

"Sedangkan, pengguna jalan tol dari arah Jatinegara atau Rawamangun dialihkan ke arah Cawang-Tomang-Pluit dan ke arah Jagorawi," jelas dia.

2. Ruas JORR E menuju ke Cikampek

Pada ruas ini akan ditutup tiga titik. Pertama, penutupan Gerbang Tol Kalimalang 2. Lalu lintas kendaraan yang akan masuk GT Kalimalang 2 Ruas Tol JORR arah Cikampek ditutul pukul 07.15 WIB. Pengguna jalan yang akan menuju Cikampek dialihkan melalui jalan arteri Kalimalang.

Kedua, penutupan Ramp KM 45+200 A SS Cikunir (dari Jati Asih arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan ke arah Rorotan atau Tanjung Priok.

Ketiga, penutupan Ramp KM 46+200 B SS Cikunir (dari Rorotan arah Cikampek) mulai pukul 00.53 WIB. Pengguna jalan dialihkan menerus ke arah Jatiasih atau Taman Mini.

Menurut Irra, GT Cikunir 1 yang semula melayani transaksi jalan tol dari arah Cawang akan digunakan untuk pembayaran tol Ruas JORR arah Rorotan maupun Jatiasih.

"Untuk mendukung one way (Tol Jakarta-Cikampek) ini diberlakukan rekayasa pada GT Cikunir 1," ucap dia.

