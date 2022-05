Anies Baswedan Ulang Tahun, Fadli Zon Unggah Foto Lawas Keduanya

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang tahun yang ke-53 pada hari ini, Sabtu, 7 Mei 2022. Doa dan ucapan selamat kepadanya berdatangan dari berbagai kalangan.

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, secara spesial mengunggah foto lawasnya bersama Anies. “Selamat milad Bro @aniesbaswedan. It’s not the years in your life but the life in your years that count. (Foto lawas 28 tahun lalu),” cuitnya.

Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Geisz Chalifah juga mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan. “Selamat Ulang Tahun Kawan, tetaplah Menjadi Anies Baswedan yang saya Kenal!,” katanya.

Sementara itu, di Twitter, banyak pula netizen yang mendoakan Anies Baswedan di hari ulang tahunnya ini agar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia.

Nonton Persija di JIS

Anies Baswedan rencananya bakal menyaksikan pertandingan uji coba Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, hari ini pukul 16.00 WIB. Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengonfirmasi kehadiran Anies. "Iya betul akan hadir," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 7 Mei 2022.

Pertandingan sore ini bertepatan dengan ulang tahun Anies. Hari ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menginjak usia 53 tahun.

Laga uji coba nanti, tutur Prapanca, menampilkan Persija All-Stars dan Persija Development. Sejumlah pemain Persija juga akan hadir, seperti Andritany Ardhiyasa, Maman Abdurahman, dan Ryuji Utomo.

Dia berujar pertandingan dapat ditonton secara daring di situs https://www.vidio.com/live/8993. Dalam situs tersebut tertera tiga pertandingan persahabatan, yaitu Balai Kota vs Ancol, Ancol vs Monas, dan Monas vs Balai Kota dengan selang waktu masing-masing 30 menit. "Tiket mulai dari Rp 5 ribu," demikian bunyi informasi tiket yang tertera dalam situs itu.

Menurut dia, laga tersebut merupakan ajang silaturahmi antara Anies Baswedan, pemain Persija, The Jakmania, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Judulnya Trofeo Silaturahmi Jakarta.

