Ulang Tahun, Anies Baswedan Hadiri Pertandingan Persija di JIS Sore Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan direncanakan hadir dalam pertandingan Persija yang akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu, 7 Mei 2022. Pertandingan bakal digelar pada pukul 16.00 WIB.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca membenarkan Anies akan hadir di JIS sore nanti. "Iya betul akan hadir," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 7 Mei 2022.

Pertandingan sore ini bertepatan dengan ulang tahun Anies. Hari ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menginjak usia 53 tahun.

Laga uji coba di JIS nanti, tutur Prapanca, menampilkan Persija All-Stars dan Persija Development. Sejumlah pemain Persija juga akan hadir, seperti Andritany Ardhiyasa, Maman Abdurahman, dan Ryuji Utomo.

Menurut dia, laga tersebut merupakan ajang silaturahmi antara Anies, pemain Persija, The Jakmania, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Judulnya Trofeo Silaturahmi Jakarta.

Dia berujar pertandingan dapat ditonton secara daring di situs https://www.vidio.com/live/8993. Dalam situs tersebut tertera tiga pertandingan persahabatan, yaitu Balai Kota vs Ancol, Ancol vs Monas, dan Monas vs Balai Kota dengan selang waktu masing-masing 30 menit.

"Tiket mulai dari Rp 5 ribu," demikian bunyi informasi tiket yang tertera dalam situs itu.

Jakarta International Stadium atau JIS direncanakan sebagai home base Persija. Soft launching stadion ini telah dilakukan Anies Baswedan pada Selasa malam, 19 April 2022.

Anies saat itu berujar pembangunan JIS adalah salah satu bukti kebesaran bangsa Indonesia.

"JIS menjadi salah satu dari deretan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena mampu mempersembahkan karya kolosal, karya yang tak hanya setaraf nasional, tetapi juga mendunia," kata dia dalam unggahan Instagram @aniesbaswedan, Rabu, 20 April 2022.

Anies Baswedan mengatakan pembangunan JIS telah mencatat rekor dalam aspek konstruksi. Dia tak merincikan rekor yang dimaksud. "Akan menjadi tolok ukur baru yang harus dikejar oleh bangsa-bangsa lain di dunia," ujarnya.

