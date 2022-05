Anies Baswedan ke Inggris, Balas Kunjungan Menteri Perdagangan Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan sejumlah pejabat di Inggris. Salah satunya pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional Inggris The Rt Hon. Anne-Marie Trevelyan.

Anies berujar lawatannya itu membahas kerja sama untuk mendukung Jakarta mencapai target nol emisi alias net zero emission pada 2050. "Sebuah pertemuan yang produktif," tulis dia di akun Instagram @aniesbaswedan, Jumat, 13 Mei 2022.

Menurut dia, kunjungan ini adalah tindak lanjut kedatangan Anne ke Ibu Kota pada Februari 2022. Selain membahas isu emisi, keduanya juga menyinggung tentang kerja sama membangun MRT Jakarta di fase-fase ke depan.

Anies juga menemui The Rt Hon. Lord Mayor City of London Vincent Keavenlderman) di Mansion House pada 12 Mei 2022. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mendiskusikan potensi investasi internasional untuk beberapa agenda pembangunan Jakarta. "Khususnya dalam rangka mencapai target net zero emission di 2050," ujar dia.

Anies tak sendirian. Beberapa pejabat pemerintah DKI yang mendampinginya antara lain Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Sri Haryati, Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, dan Komite Investasi Jakarta Thomas Trikasih Lembong.

Sebelumnya, dia menjalankan kunjungan kerja ke Eropa selama delapan hari. Ada tiga negara yang disambangi, yaitu Inggris, Jerman, dan Prancis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut DKI 1 itu memiliki tiga agenda di Eropa. Pertama, menindaklanjuti kerja sama di bidang transportasi, termasuk pembiayaan pembangunan MRT. Kedua, memenuhi undangan dari komunitas sehubungan dengan mobilitas dan transportasi. Ketiga, memenuhi undangan dari negara kerja sama sister city.

