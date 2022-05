Anies Bicara Transformasi Jakarta dan Demokrasi di Forum Chatam House

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampil sebagai pembicara pada forum diskusi Chatam House, London Inggris dalam lawatannya ke sejumlah negara di Eropa.

Anies diundang berbicara pada diskusi yang bertajuk “A World Connected Through Megacities”. Dalam kesempatan itu, Anies berbicara tentang transformasi yang telah terjadi di Jakarta, demokrasi, hingga peran Indonesia dalam dunia internasional.

“Sebuah kehormatan dapat turut bertukar gagasan langsung di Chatam House, di tempat di mana pemikiran-pemikiran hebat tercetus,” tulis Anies dalam akun Facebook-nya yang dikutip Tempo, Sabtu 14 Mei 2022 lalu.

Forum diskusi yang digelar Chatam House ini dipandu oleh Ben Bland. Untuk diketahui, Ben Bland adalah wartawan dan pernah menjadi koresponden Financial Times untuk wilayah Asia Tenggara, termasuk Jakarta.

Nama Ben Bland kemudian terkenal setelah ia menulis buku dengan judul provokatif: Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia pada tahun 2020 lalu.

Ben termasuk wartawan yang meliput dan merekam jejak karier politik Jokowi, mulai dari mantan Wali Kota Solo itu bertarung di Pilkada DKI 2012 lalu hingga kini menjadi Presiden RI. Kini, Ben Bland menjabat sebagai Direktur Program Asia Pasifik di Chatam House.

“Senang sekali bisa bertemu sahabat lama saya, Mr. Ben Bland, beliau koresponden internasional sangat memahami tentang Indonesia,” tulis Anies.

Chatam House, The UK Royal Institute of International Affairs, London, merupakan salah satu wadah cendekiawan terbaik di dunia.

Anies menjelaskan dialog berlangsung sangat terbuka, objektif, dan berbasis ilmu pengetahuan. “Kita mampu berdiskusi leluasa untuk menghasilkan solusi-solusi terobosan,” kata Anies.

