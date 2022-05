Anies Baswedan Teken MoU dengan University of Oxford, Incar Nol Emisi Karbon

Penandatanganan kerja sama antara Bloomberg New Energy finance (BNEF) dengan Transjakarta, yang dilakukan oleh M. Yana Aditya, Dirut PT Transjakarta dan Benji Kafri, Global Head of Client Relations BNEF. Acara ini juga Disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan CEO of BNEF Jon Moore di London, Inggris, Jumat, 13 Mei 2022 Dok.Transjakarta