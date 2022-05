Ulang Tahun Jakarta ke-495 Dibuka Besok di Pulau Bidadari, Cek Susunan Acaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Perayaan ulang tahun Jakarta yang ke-495 akan dicanangkan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pulau Bidadari, Kepuauan Seribu, hari ini. Pembukaan itu akan dilakukan bersamaan dengan peluncuran Digital Nomad Island.

“Acara utama dimulai pukul 08.00. Pertama ada persembahan musik lagu Si Doel Anak Betawi,” ujar Kepala Biro Pemerintahan DKI Jakarta Andriansyah dalam konferensi pers di Balairung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 23 Mei 2022.

Pada pencanangan HUT DKI Jakarta bertajuk Jakarta Hajatan ke-495 di Pulau Bidadari itu akan ditayangkan video teaser pencapaian kolaborasi dan akselerasi, termasuk bagaimana Jakarta mengelevasi pembangunan. Selain itu, akan ada penyampaian secara visual tentang Jakarta Hajatan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Para wali kota juga akan hadir secara virtual bersama dengan warganya masing-masing. Wali Kota Jakarta Pusat akan hadir di Lapangan Banteng, Wali Kota Jakarta Utara di Pasar Seni Ancol, Jakarta Barat di Kawasan Petak Enam, Jakarta Selatan di Kawasan Agro Edu Wisata Ragunan, dan Jakarta Timur di Kawasan Waduk Cipayung.

“Dilanjutkan dengan talk show Pak Gubernur dengan para narasumber yang sudah profesional dan kompeten di bidang,” tutur Andriansyah.

Narasumber tersebut adalah Pelaku Digital Nomad Ashari Yudha Pratama Putra, yang juga merupakan travel bloger. Dia akan bercerita banyak tentang Digital Nomad Island. Ada pelaku industri pariwisata Aqsa Sutan Aswar yang dikenal sebagai atlet jetski.

Pada pukul 09.00 akan ada diskusi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ministry of Tourism Republic of Moldova Mohammad Hussain secara online, serta Regional Director C40 Southeast Asia and Oceania, Milag Sanjos Ballesteros yang akan akan menyampaikan isu internasional di bidang digital nomad island.

Pada kegiatan ulang tahun Jakarta itu, Anies Baswedan akan mencanangkan digital nomad island. "Dilanjutkan dengan atraksi jetski dan penekanan tombol sirine di kapal pinisi yang hadir di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu,” kata Andriansyah.

