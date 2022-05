Formula E Jakarta Disponsori Perusahaan Bir, Panitia Tegaskan Tidak Jual Bir

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni menegaskan tak akan menjual bir pabrikan Heineken saat perhelatan balap mobil listrik itu di Ancol. Menurut dia, Formula E Operation (FEO) selaku penyelenggara dan Heineken menjunjung budaya lokal dan nilai-nilai masyarakat di negara atau kota yang menjadi tuan rumah Formula E.

"Perlu ditegaskan bahwa tidak ada penjualan bir dan logo perusahaan bir di ajang Jakarta E-Prix," kata Ahmad Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Mei 2022.

Sebelumnya, logo Heineken terpampang dalam laman fiaformulae.com. Selain Heineken, ada juga logo sponsor dari Tag Heuer, DHL, Saudia, Allianz, Bosch, Enel X Way, Boss, Antofagasta Minerals, Moet&Chandon, dan copper.co.

Berbeda dengan sponsor global, sponsor lokal Formula E Jakarta memiliki logo Jakpro dan Jakarta Kota Kolaborasi. Saat ini baru dua sponsor Formula E lokal yang disebut Sahroni, yaitu perusahaan skincare MS Glow dan sebuah perusahaan entertainment.

Sahroni mengutarakan, panitia Jakarta E-Prix dan FEO telah sepakat tidak akan ada logo perusahaan bir Heineken di area sirkuit. Jakarta E-Prix, juga tak akan menggunakan minuman beralkohol saat penyerahan piala juara.

"Logo diganti dengan tagline berbunyi When you drive, never drink," ujar anggota DPR dari Partai NasDem itu.

Terpampangnya logo sponsor bir Heineken itu sempat diungkit pegiat media sosial Denny Siregar. "Ada merek bir sebagai sponsor Formula E," cuit Denny dalam akun twitternya @Dennysiregar7 pada Rabu, 25 Mei. Cuitan itu mendapat ribuan komentar.

Balap Formula E Jakarta akan berlangsung di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu, 4 Juni 2022. Lintasan balap Formula E memiliki layout searah jarum jam dengan total panjang 2,4 kilometer, lebar rata-rata 14 meter, panjang garis lurus 600 meter, dan 18 tikungan. Bentuknya menyerupai kuda lumping.

