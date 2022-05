Perusahaan Tomy Winata Jadi Sponsor Formula E Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan ada tujuh sponsor dalam negeri. "Benar sudah (pasti)," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 28 Mei 2022. Dari tujuh sponsor itu, tiga di antaranya adalah perusahaan yang berada di bawah Artha Graha Network milik Tomy Winata.

Ketujuh sponsor itu adalah Erafone (PT Erajaya Swasembada Tbk./ERAA), Hotel Discovery, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (INPC), GulaVit (PT Pesona Inti Rasa), PT Electronic City Indonesia Tbk. (ECII), Paprika, dan MS Glow for Men. Adapun Hotel Discovery, Bank Artha Graha Internasional dan Electronic City terafiliasi dengan Tomy Winata. Ketiga perusahaan tersebut masuk dalam Artha Graha Network.

Juragan99 merupakan pemilik MS Glow for Men, merek kosmetik khusus untuk pria. "Benar ada tujuh sponsor," kata Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni, di Jakarta, Sabtu 29 Mei 2022. Namun, politikus asal Tanjung Priok, Jakarta Utara itu tidak memberikan detail nilai kontrak atau nominal total sponsor yang dikucurkan tujuh merek tersebut.

Sebelumnya, Sahroni mengatakan untuk perusahaan kosmetika itu memberikan sponsor senilai Rp5 miliar. Ia juga sempat menyebutkan bahwa balap mobil listrik itu juga mendapat dukungan sponsor sebesar Rp100 miliar dari salah satu konsorsium perusahaan hiburan.

Namun, ia tidak membeberkan nama sponsor perusahaan hiburan yang mengucurkan dana kepada panitia penyelenggara Formula E Jakarta. "Ada satu grup 'entertainment' beri Rp100 miliar. Nanti saya beri tahu namanya itu dari dalam negeri," kata Ketua Komite Penyelenggara Formula E Jakarta Ahmad Sahroni di Jakarta, Kamis, 26Mei 2022.

Tomy Winata sebagai wakil komisaris utama Artha Graha

Situs www.arthagraha.com menyebutkan, Tomy Winata merupakan wakil komisaris utama Bank Artha Graha. Situs itu menyebutkan, Tomy Winata adalah Warga Negara Indonesia, 63 tahun, yang berdomisili di Jakarta. Sepanjang karirnya, kata situs itu, ia telah berhasil mengembangkan berbagai usaha di Indonesia.

Tomy Winata menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005. Ia diangkat kembali pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017. Belakangan, ia diangkat kembali pada periode 2020-2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020.

Sebagai komisaris utama atau komisaris independen dalam bank ini tercatat adalah Kiki Syahnakri. Situs itu menyatakan Kiki adalah Warga Negara Indonesia, 74 tahun, berdomisili di Jakarta. Ia menjabat sebagai Komisaris Utama Bank sejak tahun 2005 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26 tanggal 12 Juni 2005 dan merangkap sebagai Komisaris Independen periode 2014-2017.

Peran Jenderal Kiki Syahnakri

Kiki Syahnakri diangkat kembali pada tahun 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 16 Juni 2017 dan diangkat kembali periode 2020-2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 5 Oktober 2020.

Kiki Syahnakri merupakan lulusan Akademi Militer Nasional pada tahun 1971. Ia memiliki pengalaman karir pada berbagai jabatan penting kemiliteran, yaitu sebagai Asisten Operasi KASAD pada 1998-1999, dan Panglima Darurat Militer Timor Timur pada September-November 1999. Ia juga pernah menjadi Panglima Daerah Militer IX Udayana pada November 1999- November 2000, dan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada November 2000- Mei 2002.

Baca juga: Setengah-setengah Rilis Sponsor Formula E Jakarta