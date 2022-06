Sistem Pengendalian Banjir Pemprov DKI Juara di WSIS Prize 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Inovasi sistem pengendalian banjir (Flood Control System) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil menjadi juara dalam ajang tingkat dunia, The 2022 WSIS (World Summit on the Information Society) Prizes pada kategori ICT Applications: e-Science.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan inovasi Flood Control System DKI Jakarta menjadi juara pertama pada kategori AL C7. ICT applications: E-science di ajang WSIS Prizes 2022.

Dengan kemenangan ini, Jakarta berhasil mengunggulli negara lain, seperti Arab Saudi, Italia, Chili, dan Cina di dalam kategori E-Science. Jakarta menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mampu mencapai penghargaan tertinggi pada tahun ini sebagai juara.

"Sistem pengendalian banjir yang dibangun untuk memprediksi potensi bencana sebelum terjadi dan mengoptimalkan penanganan saat bencana," kata Atika dalam pidatonya setelah menerima penghargaan di Swiss seperti dikutip dari Siaran Pers PPID DKI Jakarta, Kamis, 2 Juni 2022.

Atika menjelaskan sistem tersebut dibangun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap situasi bencana. "Ini juga untuk merespons penanggulangan bencana berbasis sistem, mempersiapkan kondisi darurat banjir, dan melakukan pemantauan secara real-time," ungkapnya.

Atika mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak yang membangun sistem tersebut, yaitu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah DKI Jakarta, BLUD Jakarta Smart City, PT XL Axiata, dan SAS Institute.

"Penghargaan yang diraih adalah bentuk pengakuan global terhadap inovasi, komitmen, dan persistensi kita di Jakarta," tuturnya.

Namun, sesungguhnya, penghargaan tertinggi bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu kemajuan kota dan kebahagiaan warga Jakarta,” kata Atika menambahkan.

