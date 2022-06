Mitch Evans Tampak Bingung tak Ada Pesta Sampanye di Formula E Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Balap Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2022 usai sudah. Pembalap Jaguar TCS Racing Mitch Evans keluar sebagai juara di balapan yang berlangsung di Jakarta E-Prix International Circuit (JIEC), Sabtu, 4 Juni 2022.

"Tadi sangat panas. Senang dapat menang pada akhirnya, dan tim semua sangat senang," ujar Evans dalam wawancara Formula E usai balapan.

Momen menarik pun terjadi setelah Evans menerima piala dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi di atas podium. Dari siaran televisi tampak Evans seolah mencari botol sampanye untuk merayakan kemenangannya.

Di atas podium Evans menggoyang-goyangkan trofi yang ia pegang sambil menanyakan sampanye ke rekannya. Mengetahui jika tidak ada perayaan sampanye di Formula E Jakarta, ia melanjutkan aksi mengocok trofi seolah sedang memegang botol sampanye dan mengarahkannya ke penonton.

Minuman beralkohol jadi topik panas

Isu minuman beralkohol menjadi topik panas di tengah publik seiring perhelatan Formula E Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikenal sosok yang kontra terhadap minuman beralkohol. Dalam kampanyenya, ia pernah berjanji untuk melepas kepemilikan saham pemerintah provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta yang hingga kini belum terealisasi.

Pro kontra pun muncul saat panitia Formula E mengumumkan jika perusahaan bir Heineken menjadi salah satu sponsor global ajang balap mobil listrik ini.

Namun saat mencari sponsor lokal, panitia penyelenggara memastikan tidak ada perusahaan bir yang menjadi penyokong dana. Pihak Heineken pun menyatakan tidak akan menampilkan iklan produknya saat Formula E berlangsung.

Marketing Director of Multi Bintang Indonesia Jessica Setiawan mengatakan iklan bir akan diganti dengan tagline. "Kami tidak akan memunculkan iklan produk bir di sirkuit, tetapi kami ganti dengan tagline When You Drive, Never Drink" ujar Jessica dalam konferensi pers virtual, Selasa, 31 Mei 2022.

Jalannya Pertandingan

Balapan Jakarta E-Prix 2022 dimulai tepat pukul 15.04 WIB. Start di urutan pertama, Vergne memimpin di tikungan pertama dengan kecepatan 25,320 detik di depan Da Costa yang hanya terpaut 0,341 detik dari rekan setimnya Antonio Felix Da Costa.

Pada Lap pertama harus berjalan dengan lebih lambat ketika kendaraan pembalap Mahindra Racing Oliver Rowland, yang terdepan dalam sesi latihan bebas pertama, Sabtu pagi, mengalami masalah yang membuat dia harus keluar dari jalur sirkuit, yang membuat safety car turun ke sirkuit.

Sekitar sepuluh menit balapan berlangsung, drama mulai terjadi di sirkuit Jakarta E-Prix 2022. Mitch Evans dari Jaguar TCS Racing menggeser Vergne untuk berada di urutan pertama. Namun, hal itu tidak berlangsung lama ketika Vergne kembali mengambil alih urutan pertama.

Lap ke-13 menjadi momen bagi pemuncak klasemen Formula E pebalap Mercedes-EQ Stoffel Vandoorne, yang start di urutan ketujuh, menempati urutan keenam.

Pertarungan di Jakarta E-Prix International Circuit (JIEC) semakin memanas pada lap ke-15 ketika Evans kembali berhasil menyalip Vergne. Sementara itu, Edoardo Mortara dari Rokit Venturi Racing mengungguli Da Costa di urutan ketiga.

Perubahan urutan kembali terjadi pada lap ke-17 saat Vandoorne perlahan naik ke urutan kelima. Delapan lap setelahnya Da Costa berhasil merebut urutan ketiga dengan menggeser Mortara, namun hal itu tidak berlangsung lama saat Mortara kembali ke urutan ketiga. Evans membuat kejutan di lap ke-31 dengan menyalip Vergne untuk mendapatkan urutan pertama yang bertahan hingga lap terakhir.

ARKHELAUS | ANTARA | MOTORSPORT

