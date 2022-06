Transjakarta Uji Coba 3 Merek Bus Listrik Zhongtong, Skywell dan Golden Dragon

Reporter: Non Koresponden

Armada bus listrik Transjakarta melintas di Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 24 Mei 2022. PT Transjakarta menyatakan 30 bus listrik yang telah tersedia saat ini akan bisa beroperasi semua pada akhir Mei 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan uji coba bus listrik dari tiga merek terbaru, di antaranya Zhongtong, Skywell dan Golden Dragon. Pelepasan ujicoba bus listrik dilakukan di depo Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada Rabu, 8 Juni 2022.

Ketiga bus listrik terbaru tersebut akan diujicobakan pada jalur Non Bus Rapid Transit (BRT) dengan rute Kampung Melayu - Tanah Abang (5F). Pelepasan ujicoba bus listrik Transjakarta itu dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, jajaran direksi dan Komisaris PT Transjakarta, pemegang merek bus listrik, dan mitra operator bus besar.

"Uji coba bus listrik di rute ini, diharapkan dapat memperkenalkan medan baru pada kesiapan bus listrik sebelum resmi beroperasi mengangkut pelanggan nantinya," ujar Anang Rizkani, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Transjakarta dalam keterangan resminya, Rabu 8 Juni 2022.

Ketiga bus listrik itu menjalani uji coba beban selama tiga bulan ke depan. Ketahanan baterai pada bus listrik tersebut akan diuji dan memastikan sertifikasi kesesuaian bus listrik terhadap kebutuhan Transjakarta.

“Kami ingin memastikan bus-bus tersebut memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku di Transjakarta. Sebab dalam jangka panjang, fokus Transjakarta tidak hanya memberikan akses transportasi yang hanya aman dan nyaman saja tetapi juga ramah lingkungan, sesuai dengan cita-cita Pemprov DKI mencapai Net Zero Emission,” katanya.

Ketiga merek bus listrik terbaru memiliki keunggulan masing-masing. Zhongtong, disebut memiliki kapasitas baterai sebesar 350 kWh dengan dua pengisian daya. Satu port saja untuk mode slow charging atau pengisian 2 port secara bersamaan untuk fast charging.

“Berbeda dari tipe lainnya, bus juga dilengkapi dengan port USB di cabin penumpang yang bisa dimanfaatkan pelanggan untuk mengisi baterai handphone,” jelas Anang.

Bus listrik merek Skywell dilengkapi baterai Lithium Ion Phosphate (LiFePo4) berdaya 322 kWh dengan proses pengisian daya selama dua jam. Adapun merek Golden Dragon memiliki kapasitas baterai sebesar 326 kWH dengan kecepatan pengisian daya selama 60 menit.

“Kami akan terus melakukan evaluasi sebelum penerapan bus listrik secara penuh. Semoga berjalan lancar dan segera mengaspal di seluruh rute Transjakarta yang ada,” kata Anang.

Pada saat ini bus listrik yang sudah dioperasikan PT Transjakarta dilengkapi baterai kapasitas 324 kWh dan jangkauan maksimal 250 km per hari. Konsumsi daya maksimumnya 1,3 kWh per km. Bus ini juga punya pengisian daya model DC plug in.

NIKEN NURCAHYANI

