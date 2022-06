Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin Terapkan Doktrin Khilafah di 30 Sekolah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan tokoh Khilafatul Muslimin berusia 74 tahun yang ditangkap di Mojokerto, Jawa Timur, berperan melakukan doktrin khilafah.

Pria berinisial AS yang disebut-sebut sebagai menteri pendidikan Khilafatul Muslimin itu ditangkap pada Senin, 13 Juni 2022. Polisi menemukan data ada hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah di bawah tanggung jawab AS.

Namun, Zulpan belum bisa mendetailkan di mana saja sekolah itu berada, termasuk nama-namanya. Dia hanya memastikan bahwa memang ajaran-ajaran khilafah didoktrin ke sekolah-sekolah itu. “Yang jelas (sekolah tersebut) itu sudah terafiliasi. Belum bisa saya sampaikan sekarang,” katanya Senin, 13 Juni 2022.

Zulpan juga enggan menjelaskan apakah sekolah-sekolah itu berbentuk pesantren atau sekolah biasa, termasuk juga tingkatannya. Dan hanya mengatakan bahwa doktrinisasi khilafah yang dilakukan AS bisa menggantikan ideologi pancasila.

“Ya tentu nanti, setelah didapatkan datanya, penyidik akan langsung bekerja. Ya nanti kita jelaskan lah dalam minggu-minggu ini. Mungkin Pak Kapolda yang akan langsung menjelaskan,” tutur dia,

AS menteri pendidikan Khilafatul Muslimin

AS ditangkap sekitar pukul 00.30 WIB, Senin kemarin. Di kelompok Khilafatul Muslimin, kata Zulpan, AS berperan sebagai seorang menteri pendidikan yang memberikan doktrin-doktrin terkait khilafah. "Berperan bagian kewenangan doktrin-doktrin kaitannya dengan khilafah, dia sebagai menteri pendidikan," ujar Zulpan.

Dengan penambahan AS, jumlah tokoh Khilafatul Muslimi kini sudah enam orang yang ditangkap. Selain itu AS, lima orang lainnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja alias AQHB, AA, IN, FA dan SU. Mereka disebut sebagai tokoh sentral ormas.

Selanjutnya, mereka dijerat dengan pasal berita bohong dan memunculkan keonaran