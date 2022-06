Kasus Covid-19 di Jakarta Naik, Wagub DKI: Rumah Sakit dan Nakes Selalu Siap

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi seiring dengan ditemukannya varian baru Covid-19, yakni Omicron BA.4 dan BA.5 di Ibu Kota.

Menanggapi situasi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta AhmadRizaPatria menjelaskan bahwa Pemprov DKI sudah bersiap dengan sarana prasarana rumah sakit untuk menghadapi lonjakan kasus tersebut.

Munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Namun, menurut Riza, munculnya subvarian Omicron itu tidak membahayakan seperti varian delta yang terjadi saat gelombang Covid-19 pada tahun 2021 lalu.

“Kami sudah menyiapkan sarana prasarananya rumah sakit, tenaga kesehatan, lab, seperti yang sudah sering disampaikan,” ujar dia di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 16 Juni 2022.

Menurut dia, di DKI Jakarta dari jumlah tempat tidur 3.888 unit yang terpakai hanya 184, artinya hanya 5 persen saja. Begitu juga ICU dari total 626 yang siap, baru terpakai 32 saja. “Itu artinya 5 persen jadi masih rendah. Kita bersyukur juga angka kematian nol,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa sekalipun ada peningkatan dalam sebulan terakhir, itu disebabkan karena adanya dampak libur lebaran. Selain itu, adanya kebijakan pelonggaran yang kemudian membuat masyarakat abai dan kurang hati-hati.

Untuk itu, Riza mengajak masyarakat Jakarta untuk kembali patuh dan disiplin memperhatikan protokol kesehatan. “Sekalipun subvarian Omicron tidak berbahaya sepeti Delta, tapi kita jangan menganggap enteng khususnya bagi orang tua atau lansia atau komorbid. Kita minta diperhatikan,” tutur Riza.

Covid-19 kemarin di DKI Jakarta

Berdasarkan data data terkini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah kasus aktif di Jakarta, Rabu kemarin, 15 Juni 2022 naik 576 kasus. Sehingga jumlah kasus aktif kini sebanyak 3.282 orang yang masih dirawat/ isolasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menghimbau agar masyarakat tetap mewaspadai penularan varian Omicron. “Upaya 3T terus digalakan, selain vaksinasi yang juga masih berlangsung dengan cakupan yang lebih luas," ujar dia dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta, kemarin.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI telah melakukan tes PCR sebanyak 10.122 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 9.518 orang dites PCR pada Rabu untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 730 positif dan 8.788 negatif.

Dari jumlah total kasus positif, total orang dinyatakan sembuh sebanyak 1.236.528 dengan tingkat kesembuhan 98,5 persen, dan total 15.304 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,2 persen, tingkat kematian Indonesia sebesar 2,6 persen.

Dwi juga menjelaskan bahwa target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen). Artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 49.853 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 1.026.605 per sejuta penduduk," tutur Dwi.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif Covid-19 sepekan terakhir di Jakarta sebesar 5,7 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 11,5 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen. Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung.

